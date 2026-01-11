ETV Bharat / state

रामगढ़ में प्रदूषण के खिलाफ लोगों की पदयात्रा, प्लांट के खिलाफ दिया धरना

रामगढ़ के कैंटोन्मेंट इलाके में हो रहे प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने पदयात्रा निकाली है.

People protest against pollution in Cantonment area of Ramgarh
रामगढ़ में प्रदूषण के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 11, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़ः शहर में कैंटोनमेंट इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहे प्रदूषण को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. लोगों का आरोप है कि इस इलाके में बीएफसीएल प्लांट के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है.

इसके विरोध में रविवार को 13 मोहल्ले के लोगों द्वारा रांची रोड से लेकर सुभाष चौक तक करीब 3 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गयी. इस दौरान बीएफसीएल के प्लांट प्रबंधन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने सुभाष चौक पर धरना दिया. लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः प्रदूषण के खिलाफ लोगों की पदयात्रा (ETV Bharat)

प्रदूषण के खिलाफ यह पदयात्रा रांची रोड से शुरू होकर नई सराय चौक गांधी चौक होते हुए रामगढ़ सुभाष चौक पर जाकर खत्म हुई. फिर एकदिवसीय धरना शुरू हुआ. इस दौरान महिलाओं बच्चों युवा बुजुर्गों ने जमकर प्लांट प्रबंधन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की. साथ इलाके से प्रदूषण खत्म करने की गुहार लगाई. लोगों ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर प्रदूषण खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा.

प्रदर्शनकारी रानी मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण उनकी सांसों में जहर घोल रहा है. प्लांट रात दिन काला धुआं वातावरण में छोड़ रहा है जिसके कारण उन लोगों का जीना दूभर हो गया है. जिंदगी बचाने के लिए वह इस लड़ाई और इस मुहिम को चला रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जिस प्लांट के अधिकारियों को प्रदूषण खत्म करने के लिए निर्देश देने का आग्रह भी किया.

पूजा सिंह ने कहा कि पिछले 1 साल से प्लांट द्वारा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है उन लोगों का मोहल्ले में जीना दूभर हो गया है. शिक्षिका प्राची ने बताया कि उन्हें सड़क पर उतरकर प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ प्रदूषण को लेकर मुहिम छेड़नी पड़ी है. इससे समझा जा सकता है कि महिलाएं जब सड़क पर उतरी हैं तो स्थिति काफी भयावह होगी. यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि जनसमूह की आवाज है. हम परेशान हैं पीड़ित हैं, इसलिए हम इस मुहिम के तहत यह आंदोलन कर रहे हैं.

वहीं डॉक्टर केके सिंह ने बताया कि वाकई में पूरे इलाके में प्रदूषण की स्थिति काफी भयावह है प्लांट द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाया जा रहा है. जिसके कारण पूरे इलाके में धूल और हवा में प्रदूषण है. वर्तमान समय में आसपास के लोग काफी प्रदूषण से ग्रसित है. यह प्रदूषण आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा. इसलिए प्रदूषण के खिलाफ इस पदयात्रा और धरना में शामिल हुए हैं.

इसे भी पढ़ें- प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, पॉल्यूशन जीरो कराने की मांग

इसे भी पढ़ें- प्रदूषण से परेशान गिरिडीहवासी, स्पंज प्लांट का खुलेआम विरोध, जनसुनवाई में जमकर नारेबाजी

इसे भी पढ़ें- प्रदूषण नियंत्रण पर डीसी की बैठक, कंपनी बोली- 15 दिन में करेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल

TAGGED:

प्रदूषण को लेकर पदयात्रा
RAMGARH
PEOPLE PROTEST AGAINST POLLUTION
POLLUTION IN CANTONMENT AREA
PROTEST AGAINST POLLUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.