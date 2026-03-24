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रुद्रप्रयाग के खेड़धार में जल संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, जल संस्थान कार्यालय में गरजे

जल संस्थान कार्यालय में गरजे लोग ( फोटो- ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: जिला मुख्यालय से सटे खेड़धार क्षेत्र में इन दिनों भीषण जल संकट ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है. हालात ये हैं कि पिछले कई दिनों से घरों के नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच रही है. जिससे खासकर महिलाओं की परेशानियां बढ़ गई हैं. ऐसे में मजबूर होकर ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. खेड़धार क्षेत्र में पेयजल की समस्या: रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से सटे खेड़धार क्षेत्र में 'चिराग तले अंधेरा' की कहावत यहां पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आ रही है. एक ओर जहां जिले के बड़े अधिकारियों के आवासों में 24 घंटे निर्बाध जल आपूर्ति हो रही है, तो वहीं नजदीकी ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. सूखे नल और खाली बर्तन लोगों की बेबसी की कहानी बयां कर रहे हैं. हर बार लाइन ठीक करने का मिलता है आश्वासन: ग्रामीणों का कहना है कि जब उनकी जमीनों पर कलेक्ट्रेट और विकास भवन का निर्माण किया गया था, तब प्रशासन ने नियमित पेयजल आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि न केवल वो वादा अधूरा रह गया है, बल्कि जल संस्थान की लापरवाही से समस्या और भी विकराल होती जा रही है. विभाग हर बार 'लाइन ठीक होने' का आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार दिखाई नहीं देता. जल संस्थान कार्यालय में पहुंचीं बुजुर्ग महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)