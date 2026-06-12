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23 गांवों के सैकड़ों बेरोजगारों का हल्लाबोल, BSP प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप

युवा नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया. मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

Youth protest against Bhilai Steel Plant
युवाओं का भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 6:09 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर: माइंस प्रभावित गोद ग्रामों के 23 गांवों से सैकड़ों बेरोजगार युवा मंगलवार को नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और BSP प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया.

बीएसपी प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीण युवाओं का आरोप है कि परियोजना के लिए उनकी जमीनों का उपयोग किया गया, लेकिन रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई. जिले और क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नजरअंदाज कर बाहरी जिलों और अन्य क्षेत्रों से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि प्रभावित गांवों के युवा आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं.

नारायणपुर में युवा पहुंचे कलेक्टर कार्यालय (ETV BHARAT)

रोजगार, बुनियादी सुविधा नहीं-ग्रामीण

युवाओं ने यह भी आरोप लगाया कि माइंस परियोजना से प्रभावित गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्युत व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर किए गए वादों पर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है. खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र होने के बावजूद ग्रामीण आज भी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारी युवाओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और स्थानीय युवाओं को रोजगार सहित अन्य अधिकार नहीं मिले, तो आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन करेंगे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवश्यकता पड़ने पर माइंस क्षेत्र में खनन कार्य और खनिज परिवहन को भी बाधित किया जा सकता है.

Resentment against Bhilai Steel Plant management
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी (ETV BHARAT)

3 साल हो गए. आश्रित ग्राम के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और सड़क पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी. लेकिन बीएसपी प्रबंधन इससे मुकर रहा है. हम रोजगार की मांग को लेकर यहां जुटे हैं. पहले भी ज्ञापन दिए थे लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया है. स्थानीय भर्ती की बात की गई थी लेकिन वहां बाहर से आए लोगों की भर्ती की गई है. हम दर दर भटक रहे हैं. हमने अपनी जमीन दी है और अब हम ही भीख मांग रहे हैं. मांगें पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे-हरेश कुमार नाग, प्रभावित युवक

युवाओं को मिला राजनीतिक समर्थन

इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलता दिखाई दिया. कांग्रेस पार्षद जय कुमार वट्टी स्वयं युवाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि माइंस प्रभावित ग्रामीणों की मांगें जायज हैं और उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्रीय विकास में प्राथमिकता देने की मांग उठाई.

23 गोद ग्राम के युवाओं को ठगा जा रहा है. हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने और बुनियादी सुविधाओं का वादा था लेकिन पूरा नहीं किया गया- जय कुमार वट्टी, पार्षद वार्ड नंबर 1

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जाने के बाद नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने आंदोलनकारी युवाओं और जनप्रतिनिधियों की बात सुनी. कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच सकारात्मक और सार्थक संवाद स्थापित करने की पहल करेगा.

ज्ञापन दिया गया है. उनकी बीएसपी प्रबंधन से मीटिंग की मांग है. गांव वालों का कहना है कि वादा पूरा नहीं हुआ है. अब ग्रामीणों की और बीएसपी प्रबंधन की मीटिंग कराई जाएगी- नम्रता जैन, कलेक्टर, नारायणपुर

कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ग्रामीणों की वास्तविक समस्याओं और मांगों का समयबद्ध समाधान निकाला जाए. उन्होंने यह भी कहा कि माइंस प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्थानीय हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

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