युवक की सिर कटी लाश मिलने के बाद लोगों में आक्रोश, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
देवघर में युवक का सिर कटा शव मिलने के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया.
Published : March 17, 2026 at 5:00 PM IST
देवघर: जिला के रिखिया थाना क्षेत्र में सोमवार को अज्ञात युवक की लाश मिली. जिसकी पहचान होने के बाद मृतक के परिवार वालों ने मंगलवार को देवघर के बैद्यनाथ चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया. इस प्रदर्शन के कारण लगभग 2 घंटे तक बैद्यनाथ चौक पूरी तरह से जाम रहा.
सड़क जाम करने वाले लोगों ने बताया कि युवक पिछले तीन दिन से गायब था. सोमवार देर शाम को पुलिस को एक लाश मिली. जिसकी मंगलवार को शिनाख्त की गई तो उसकी पहचान दिलीप तूरी के रूप में हुई.
युवक का क्षतविक्षत शव मिलने के बाद बैद्यनाथ चौक को पूरी तरह से जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी रोहित तुरी ने बताया कि आए दिन इस तरह की घटना होती है. दिलीप तूरी की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, वह कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है. सिर को पूरी तरह से कुचल दिया गया है और सिर का आधा हिस्सा गायब है. शव की खराब हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला और लोगों ने शव को लेकर करीब दो घंटे तक बैद्यनाथपुर चौक को जाम कर दिया.
आक्रोशित परिजन और मोहल्ले वालों ने बताया कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगी तब तक सड़क पर से शव को नहीं उठाया जाएगा. लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर देवघर के एसडीपीओ अशोक सिंह पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया. कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम हटाया और एंबुलेंस बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
मौके पर पहुंचे देवघर के एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इस तरह के कृत्य करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे भेजना पुलिस का काम है और पुलिस अपने काम को बखूबी निभाएगी. वहीं बैजनाथपुर चौक जाम होने के कारण दुमका, हंसडीहा, बासुकीनाथ नाथ से आने जाने वाली कई गाड़ियां जाम में फंसी रही. जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
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