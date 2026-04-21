गोरखपुर में सौर ऊर्जा पाने में लोगों की बर्बाद हो रही एनर्जी, ग्रिड तक पहुंच रही बिजली, मगर नहीं मिल रहा उपभोक्ताओं को फायदा
प्रीपेड स्मार्ट मीटर मीटर के जरिए संयंत्र से पैदा हुई बिजली का कोई हिसाब उपभोक्ता को नहीं मिल रहा, लेकिन बिजली ग्रिड में जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 6:59 PM IST
गोरखपुर: सोलर सिस्टम से घर में बिजली पैदा कर लाभ लेने की उम्मीद में बैठे गोरखपुर के तमाम उपभोक्ता बेहाल हुए बैठे हैं. ऐसे उपभोक्ताओं की समस्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर ने बढ़ा दी है. इस मीटर के जरिए संयंत्र से पैदा हुई बिजली का कोई हिसाब उपभोक्ता को नहीं मिल रहा, लेकिन बिजली ग्रिड में जा रही है. उल्टे कई उपभोक्ताओं का बिल पहले की अपेक्षा दोगुना हो गया है.
मीटर में खपत का तो ब्योरा है, लेकिन पैदा हुई बिजली का कालम शून्य बता रहा है. इससे यह साबित होता है कि निगम के रिकॉर्ड में उपभोक्ता बिजली पैदा ही नहीं कर रहा है, जबकि मीटर में जो यूनिट खर्च की है, उपभोक्ता उसे चुकाने को भी मज़बूर हैं.
कहानी खाद कारखाना के एक रिटायर्ड इंजीनियर की समस्या से करते हैं, जो शहर के गोरखनाथ क्षेत्र के लच्छीपुर वार्ड के निवासी हैं. घर बड़ा है, खर्च ज्यादा है तो उन्होंने 10 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन ले रखा है.
इस बीच जब पीएम सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल स्थापित करने और इसकी सुविधा की खूब चर्चा हुई, तो उन्होंने, सितंबर 2025 में 9 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र अपने घर में लगा लिया. जब उन्होंने इस संयंत्र को लगाया, तो उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी लगा दिया गया.
इन दोनों सुविधाओं की स्थापना से वह बेहद खुश हुए लेकिन, जो स्थिति आज उनके सामने खड़ी हुई है उससे वह बेहद परेशान है.
वह कहते हैं कि इसके बाद से वह बिजली के बिल के लिए बेहद परेशान हैं, और जब बिजली का बिल लेने के लिए जाते हैं तो उनके रिकॉर्ड में उनके द्वारा खर्च की गई बिजली का तो उल्लेख मिलता है लेकिन, ग्रिड में जितनी बिजली जा रही है उसका कुछ पता ही नहीं. वह कहते हैं की पूरी व्यवस्था परेशान करने वाली हो गई है.
इसी प्रकार राप्ती नगर के राम सिंह भी परेशान है तो लक्ष्मीपुर के एक व्यक्ति जो अजय कुमार के पड़ोसी हैं उनकी भी यही दशा है.
उन्होंने कहा कि जब से प्रीपेड मीटर लगा है समस्या बढ़ गई है. हम तो बिल चुका रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा पैदा की गई बिजली का क्या हिसाब किताब है कुछ पता नहीं.
उन्होंने कहा कि मीटर में खपत का ब्योरा है, लेकिन पैदा हुई बिजली के कॉलम में रिकॉर्ड शून्य है. इसका मतलब है कि हम बिजली पैदा कर ही नहीं रहे, जबकि 9 किलो वाट का संयंत्र लगा है. वह कहते हैं कि विभाग में दौड़ते हुए तक रहे हैं ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन निदान ही नहीं निकल रहा.
सुनीता पाण्डेय कहती हैं कि बिल जमा करो, एक महीना पूरा नहीं होता है कि बिजली काट दी जाती है. जब जुड़वाने के लिए दौड़ लगाओ, तो जिस दिन जुड़ता है उस दिन तक की रीडिंग का बिल जमा करा लिया जाता है. गज़ब की लूट और उत्पीड़न इन मीटर की वजह से किया जा रहा है.
लोग अपनी ऐसी समस्याओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा कर रहे हैं और अन्य उपभोक्ताओं को भी जागरुक कर रहे हैं कि विभाग की ऐसी गड़बड़झाला नीति से सतर्क होइए. इसी प्रकार लव कुश गुप्ता नाम के एक बिजली उपभोक्ता ने फेसबुक पर अपनी समस्या साझा किया है.
वह लिखता है कि उसके घर पर जो स्मार्ट मीटर लगा था, उस बिल ज्यादा आ रहा था. उसने विभाग में इसकी शिकायत किया तो सितंबर 2025 में उसके घर पर चेक मीटर लगा दिया गया, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी आज तक उसे देखने नहीं आया. वह विभाग में इसकी शिकायत लेकर जाता है, तो लोग कहते हैं कि आपका मीटर बंद कर दिया गया है.
वह लिखता है कि विभाग को लगता है कि सरकार उपभोक्ताओं से लूट करने की छूट दे रखी है. आम आदमी का खून चूसा जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है.
उसने लिखा है कि अगर 10 दिन के भीतर उसका मीटर नहीं सही होता है, तो वह मीटर उखाड़ कर घर के बाहर फेंक देगा. इसके अलावा वह अपनी पीड़ा से इतना दुखी हैं कि अभद्र भाषा भी लिखने को मज़बूर हो गया. बिजली विभाग के मुख्य अभियंता वीके आर्य कहते हैं कि ऐसी जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान का प्रयास तेज किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान न हों.