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गोरखपुर में सौर ऊर्जा पाने में लोगों की बर्बाद हो रही एनर्जी, ग्रिड तक पहुंच रही बिजली, मगर नहीं मिल रहा उपभोक्ताओं को फायदा

गोरखपुर में सौर ऊर्जा पाने के लिए लोगों की बर्बाद हो रही पॉवर ( Etv Bharat )

गोरखपुर: सोलर सिस्टम से घर में बिजली पैदा कर लाभ लेने की उम्मीद में बैठे गोरखपुर के तमाम उपभोक्ता बेहाल हुए बैठे हैं. ऐसे उपभोक्ताओं की समस्या प्रीपेड स्मार्ट मीटर ने बढ़ा दी है. इस मीटर के जरिए संयंत्र से पैदा हुई बिजली का कोई हिसाब उपभोक्ता को नहीं मिल रहा, लेकिन बिजली ग्रिड में जा रही है. उल्टे कई उपभोक्ताओं का बिल पहले की अपेक्षा दोगुना हो गया है. मीटर में खपत का तो ब्योरा है, लेकिन पैदा हुई बिजली का कालम शून्य बता रहा है. इससे यह साबित होता है कि निगम के रिकॉर्ड में उपभोक्ता बिजली पैदा ही नहीं कर रहा है, जबकि मीटर में जो यूनिट खर्च की है, उपभोक्ता उसे चुकाने को भी मज़बूर हैं. कहानी खाद कारखाना के एक रिटायर्ड इंजीनियर की समस्या से करते हैं, जो शहर के गोरखनाथ क्षेत्र के लच्छीपुर वार्ड के निवासी हैं. घर बड़ा है, खर्च ज्यादा है तो उन्होंने 10 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन ले रखा है. इस बीच जब पीएम सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल स्थापित करने और इसकी सुविधा की खूब चर्चा हुई, तो उन्होंने, सितंबर 2025 में 9 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र अपने घर में लगा लिया. जब उन्होंने इस संयंत्र को लगाया, तो उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी लगा दिया गया. इन दोनों सुविधाओं की स्थापना से वह बेहद खुश हुए लेकिन, जो स्थिति आज उनके सामने खड़ी हुई है उससे वह बेहद परेशान है. वह कहते हैं कि इसके बाद से वह बिजली के बिल के लिए बेहद परेशान हैं, और जब बिजली का बिल लेने के लिए जाते हैं तो उनके रिकॉर्ड में उनके द्वारा खर्च की गई बिजली का तो उल्लेख मिलता है लेकिन, ग्रिड में जितनी बिजली जा रही है उसका कुछ पता ही नहीं. वह कहते हैं की पूरी व्यवस्था परेशान करने वाली हो गई है. इसी प्रकार राप्ती नगर के राम सिंह भी परेशान है तो लक्ष्मीपुर के एक व्यक्ति जो अजय कुमार के पड़ोसी हैं उनकी भी यही दशा है.