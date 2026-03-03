ETV Bharat / state

पानी नहीं, फूलों की बौछार, देवघर के मल्हारा गांव की अनोखी होली बनी मिसाल

देवघर का मल्हारा गांव ऐसा गांव है जहां लोग रसायनिक रंगों से नहीं बल्कि फूलों से होली खेलते हैं.

SIGNIFICANCE OF HOLI
गांव के छोटे बड़े सब फूलों की होली खेलते हुए (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 3, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी

देवघर: जहां देशभर में होली का नाम लेते ही रंग, गुलाल और पानी की पिचकारियां आंखों के सामने घूमने लगती हैं, वहीं देवघर जिले का मल्हारा गांव एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है. यहां होली रंगों से नहीं, बल्कि फूलों की खुशबू और पंखुड़ियों की बरसात से मनाई जा रही है.

फूल बने होली के रंग

देवघर से सटे इस गांव की पहचान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ जुड़ गई है. मल्हारा गांव के लोग वर्षों से फूलों की खेती करते आ रहे हैं. खेतों में गेंदा, गुलाब और अन्य पुष्पों की बहार रहती है. यही फूल अब होली के रंग बन चुके हैं.

ग्रामीणों से बात करते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (Etv Bharat)

आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही लोगों की सोच बदली

ग्रामीण रमेश बताते हैं कि देवघर जिला ‘ड्राई जोन’ के रूप में जाना जाता है. गर्मी शुरू होते ही यहां पानी की किल्लत आम बात है. पहले गांव में भी पानी और रंगों से होली खेली जाती थी, लेकिन जैसे-जैसे फूलों की खेती बढ़ी और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी तो लोगों की सोच भी बदली.

अब गांव के लोगों ने तय किया है कि जब उनकी मिट्टी फूलों से घर-घर खुशबू पहुंचा रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पानी बचाने का संदेश भी दिया जाए. यही कारण है कि यहां के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर फूलों से होली खेलते हैं.

फूलों की होली से वातावरण सुगंधित हो जाता है

ग्रामीण अनिल राउत का कहना है कि सनातन परंपरा में फूलों की होली को संतों की होली कहा जाता है. उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए मल्हारा गांव ने यह पहल की है. यहां होली के दिन रंगों की जगह फूलों की वर्षा होती है और वातावरण सुगंधित हो उठता है.

फूलों के माध्यम से देवी-देवता खुश होते हैं

मोहनपुर प्रखंड के उद्यान मित्र भी मानते हैं कि फूलों की खेती ने गांव की तस्वीर बदल दी है. किसानों की आमदनी बढ़ी है और अब यहां से तैयार फूल और उससे बने उत्पाद बाजारों तक पहुंच रहे हैं. इतना ही नहीं, देवघर के प्रमुख मंदिरों और आसपास के धार्मिक स्थलों तक भी इसी गांव के फूल भेजे जाते हैं. वहीं उनका कहना है कि फूल एंटीबायोटिक होते हैं, इसकी होली खेलने से त्वचा से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती. इसी के साथ उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में फूलों के माध्यम से देवी-देवता खुश होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है.

रसायनिक रंगों से होता है त्वचा को नुकसान

ग्रामीणों का साफ संदेश है कि पहाड़ी और जल-संकट वाले क्षेत्र में पानी से होली खेलने के बजाय सूखी होली को बढ़ावा देना चाहिए. पानी की बर्बादी रोकना आज की जरूरत है. साथ ही रसायनिक रंगों से त्वचा को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है.

मल्हारा गांव की यह पहल केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण बन चुकी है. जरूरत है कि समाज इस संदेश को समझे और पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिका निभाए. देवघर का यह छोटा सा गांव बता रहा है कि अगर सोच बदल जाए, तो त्योहार भी प्रकृति के साथ मिलकर मनाए जा सकते हैं.े

संपादक की पसंद

