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राजसमंद में लोगों ने किया पथराव, थानेदार, डीएसपी बचाव में अस्पताल की ओर दौड़े, फिर पुलिस का लाठीचार्ज

भीम पुलिस उप अधीक्षक के अनुसार लोगों ने पथराव किया जिसमें पुलिसकर्मी चोटिल हो गए.

Police force deployed at the scene
मौके पर तैनात पुलिस बल (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 7:09 PM IST

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राजसमंद: जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र में फोरलेन किनारे एक हॉस्पिटल के बाहर युवक की मौत के चलते मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण शनिवार दोपहर में अचानक भड़क उठे और पथराव शुरू कर दिया. पुलिस जवानों के साथ, दो थानेदार व डीएसपी ने भी भागकर खुद को बचाया. हालांकि कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं. फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर बितर करते हुए हालात को नियंत्रित किया.

'हालात नियंत्रण में': भीम पुलिस उप अधीक्षक राकेश वर्मा ने बताया कि लाखागुड़ा निवासी राजूसिंह पुत्र नारायणसिंह रावत हॉस्पिटल में नौकरी करता है. वह रात को कामलीघाट की तरफ जा रहा था. इस दौरान हुए सड़क हादसे में वह गंभीर घायल हो गया. बाद में उसे अनंता मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद परिजन व ग्रामीण उसके शव को लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे थे. पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणाें से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझाइश की जा रही थी. ग्रामीणों ने हाइवे जाम करने के भी प्रयास किए. उसी दौरान अचानक ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए. सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की है. फिलहाल पुलिस तैनात है और हालात नियंत्रित है.

कैसे उपजे पथराव के हालात, देखें वीडियो (ETV Bharat Rajsamand)

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जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया लाठीचार्ज: देवगढ़ थाना प्रभारी मुकेश चौधरी, दिवेर थाना प्रभारी दौलतसिंह सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा. लोगों ने इस कदर पथराव किया कि पुलिस जवानों, थानेदार, डीएसपी तक अस्पताल की तरफ दौड़कर भागे और खुद को बचाया. फिर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज कर लोगों को तितर–बितर किया गया. हालांकि इस बीच पुलिस ने मृतक राजूसिंह रावत के शव को स्तुति हॉस्पिटल से हटवा दिया. पुलिस के लाठीचार्ज करने से लोग भी इधर–उधर भाग खड़े हुए. पथराव से डीएसपी राकेश वर्मा की कार के भी कांच फूट गए, जबकि कुछ अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त होना बताया जा रहा है.

Vandalism of government vehicles as well
सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ (ETV Bharat Rajsamand)

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पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले: बग्गड़ में स्तुति हॉस्पिटल के बाहर फोरलेन पर हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और लोगों को तितर–बितर किया, तो हालात नियंत्रित हो सके. एक बारगी अस्पताल के बाहर हाइवे तक अफरा–तफरी का माहौल बन गया. पहले लोगों ने पथराव किया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया. लोगों का कहना था कि पुलिस ने भी उन पर पत्थर फेंके.

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'पुलिस ने की बदसलूकी': पूर्व उप प्रधान भीम नारायाणसिंह रावत ने कहा कि पुलिस ने अमानवीय बर्ताव किया. युवक की मौत पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे थे. मैं पहुंचा और बातचीत कर रहा था, तभी पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी करते हुए मुझे थाने की जीप में बिठा दिया. फिर लोगों व पुलिस के बीच दोनों तरफ से पथराव हुआ. पुलिसकर्मी भाग गए और मैं अकेला पुलिस जीप में बैठा रहा. देवगढ़ थाना पुलिस ने अमानवीय बर्ताव किया है, जिससे हालात तनावपूर्ण हुए हैं. पुलिस की तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करेगी.

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PEOPLE PELTED STONES AT POLICE

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