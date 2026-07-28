ETV Bharat / state

रामगंगा बांध क्षेत्र में घुसा विशाल टस्कर हाथी, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी

बताया जा रहा है कि कालागढ़ स्थित रामगंगा बांध क्षेत्र में कर्मचारी अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए थे. इसी दौरान एक विशाल टस्कर हाथी अचानक परिसर के आसपास पहुंच गया, हाथी को सामने देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कुछ ही देर में कर्मचारियों ने सतर्कता बरतते हुए खुद को हाथी से सुरक्षित दूरी पर कर लिया. विशाल टस्कर हाथी काफी देर तक बांध परिसर में घूमता रहा. इस दौरान किसी भी कर्मचारी ने उसके करीब जाने या उसे छेड़ने की कोशिश नहीं की. कर्मचारियों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए हाथी की गतिविधियों को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया. अब हाथी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रामनगर: कालागढ़ टाइगर रिजर्व के रामगंगा बांध क्षेत्र में बीते रोज एक विशाल टस्कर हाथी के अचानक पहुंचने से कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गया. हाथी काफी देर तक बांध परिसर में बेखौफ होकर घूमता रहा. इस दौरान कर्मचारियों ने किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर जाकर खुद को हाथी से दूर रखा. वहीं, कर्मचारियों ने दूर से ही हाथी की गतिविधियों का वीडियो अपने मोबाइल पर कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल के अनुसार, बरसात के मौसम में जंगलों और वन क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. भोजन और पानी की तलाश में कई बार हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों, सड़कों और विभिन्न संस्थानों के आसपास भी पहुंच जाते हैं. ऐसे में वन क्षेत्र से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि यदि हाथी या कोई अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो उसके करीब जाने, उसे परेशान करने या उसका रास्ता रोकने का प्रयास न करें. वन्यजीव से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल संबंधित वन विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

बता दें कि कालागढ़ क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. जंगल से सटा इलाका होने के कारण अक्सर हाथी जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर भी मूवमेंट करते नजर आते हैं. खासतौर पर कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सड़कों पर आए दिन हाथियों के झुंड या अकेले टस्कर हाथी दिखाई देने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. हाथियों की इस लगातार मूवमेंट के चलते स्थानीय लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों को भी सतर्क रहना पड़ता है. कई बार हाथी सड़क पर काफी देर तक मौजूद रहते हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है. ऐसे में पार्क प्रशासन द्वारा लोगों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उन्हें किसी भी तरह से परेशान न करने की अपील की जाती है.

ये भी पढ़ें-