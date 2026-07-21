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रुद्रपुर में सड़क पर दौड़ता दिखा मगरमच्छ, लोगों में मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

रुद्रपुर में उस समय हड़कंप मच गया, नहर के ऊपर बनी सड़क पर एक मगरमच्छ दौड़ता दिखा.

Rudrapur Forest Departmen
रुद्रपुर में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से मची अफरा तफरी (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 11:52 AM IST

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Updated : July 21, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: करतारपुर रोड बॉर्डर चौकी के पास उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब नहर के ऊपर बनी सड़क पर एक मगरमच्छ तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दिया. अचानक सड़क पर मगरमच्छ को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. कई लोगों ने अपने वाहन रोक लिए, जबकि कुछ लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाकर इस दुर्लभ घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई.

मगरमच्छ कुछ देर तक सड़क पर दिखाई दिया और फिर आसपास के क्षेत्र की ओर चला गया. घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या हादसे की सूचना नहीं है, लेकिन सड़क पर मौजूद लोगों में भय का माहौल साफ देखा गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भी इसको लेकर काफी चर्चा रही.

मगरमच्छ दिखने के बाद वन महकमा अलर्ट (Video-Local Resident)

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में मगरमच्छ की तलाश शुरू की. वन विभाग के कर्मचारियों ने नहर, झाड़ियों और आसपास के संभावित स्थानों पर काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन मगरमच्छ का कोई सुराग नहीं मिल सका.

सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर भेजी गई थी. काफी प्रयास के बाद भी मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया. बरसात के मौसम में नदियों, नहरों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ समेत कई जंगली जीव अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ सकते हैं. ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.
-उमेश चंद्र तिवारी, प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ)-

डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी स्थान पर मगरमच्छ दोबारा दिखाई दे तो उसे पकड़ने या उसके पास जाने का प्रयास बिल्कुल न करें. इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू अभियान चला सके.

वन विभाग ने नागरिकों को नहरों और जलभराव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. विशेष रूप से रात के समय बाहर निकलने पर टॉर्च का उपयोग करने और सुनसान या नहर किनारे वाले रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की गई है. साथ ही बच्चों को अकेले नहरों या जलाशयों के आसपास न जाने देने की भी सलाह दी गई है.

वन विभाग का कहना है कि बरसात के मौसम में केवल मगरमच्छ ही नहीं, बल्कि सांप और अन्य वन्यजीव भी आबादी वाले इलाकों में दिखाई दे सकते हैं. इसलिए किसी भी वन्यजीव को देखकर घबराने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल संबंधित विभाग को सूचना दें. फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है.

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Last Updated : July 21, 2026 at 12:10 PM IST

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