बंदर का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया तेंदुआ, दिनदहाड़े नजर आने से लोगों में दहशत
अल्मोड़ा में लेपर्ड बंदर का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया और काफी देर तक डाल पर बैठा रहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 13, 2026 at 7:00 AM IST
अल्मोड़ा: नगर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ब्राइट एंड कॉर्नर के समीप एक पेड़ पर तेंदुए के चढ़े होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. दिनदहाड़े आबादी वाले इलाके में तेंदुए के दिखाई देने से स्थानीय लोगों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया. घटना की खबर कुछ ही देर में पूरे शहर में फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्षेत्र से गुजर रहे लोगों की नजर अचानक सड़क किनारे खड़े एक पेड़ पर पड़ी, जहां एक तेंदुआ ऊंची डाल पर बैठा हुआ दिखाई दिया. तेंदुए को देखते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से तेंदुए की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिए. देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और बड़ी संख्या में लोग तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे. स्थानीय लोगों का मानना है कि तेंदुआ एक बंदर का पीछा करते हुए इस क्षेत्र तक पहुंचा था. बताया जा रहा है कि बंदर को पकड़ने के प्रयास में वह उसके पीछे-पीछे पेड़ पर चढ़ गया.
हालांकि काफी देर तक वह पेड़ की एक डाल पर बैठा रहा और नीचे मौजूद लोगों की गतिविधियों को देखता रहा. तेंदुए की मौजूदगी से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में भय का माहौल बन गया. कई लोगों ने एहतियात के तौर पर बच्चों को घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी. घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई. सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन तब तक तेंदुआ पेड़ से नीचे उतर चुका था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों की बढ़ती भीड़ और शोर-शराबे को देखते हुए तेंदुए ने स्थिति को भांप लिया और पेड़ से उतरकर पास के जंगल की ओर भाग गया.
वन विभाग के कर्मचारी जब तक घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक तेंदुआ जंगल में जा चुका था. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी की मांग की है. उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से आबादी वाले क्षेत्रों में तेंदुओं की आवाजाही बढ़ी है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है. दिनदहाड़े तेंदुए के दिखाई देने की इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और सतर्कता का माहौल बना हुआ है.
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