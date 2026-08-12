शहादत दिवस:अमर शहीद बंधु सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, वह महानायक जिससे कांपते थे अंग्रेज, 6 बार नाकाम हुई थी फांसी
कहते हैं कि अंग्रेज सैनिक की बलि देकर देवी मां को रक्त चढ़ाते थे बंधु सिंह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:16 PM IST
गोरखपुर: पूर्वांचल में क्रांति की अलख जगाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद बंधु सिंह को उनके शहादत दिवस के अवसर पर बुधवार 12 अगस्त को लोगों ने याद किया. इस दौरान अलीनगर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर उनके परिजनों और समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी शहादत को याद किया और उन्हें नमन किया. यह वही जगह है, जहां अंग्रेजों ने बंधु सिंह को बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी.
दरअसल, बाबू बंधु सिंह का त्याग, शौर्य और राष्ट्रभक्ति आज भी सभी को देशहित एवं समाजहित के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है. उनके बलिदान को नमन करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनकी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प है. अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें फांसी मिली थी. अंग्रेजी हुकूमत में उन्हें छह बार फांसी देने की कोशिश हुई, लेकिन फंदा बार-बार टूट जाता था. सातवीं बार में तब वह फांसी के फंदे से झूले जब उन्होंने देवी मां भगवती को याद किया. उनकी इस भक्ति को देखकर अंग्रेज प्रशासन उस समय पूरी तरह हैरान हो उठा था.
उनके वंशज अजय कुमार सिंह 'टप्पू भैया' के नेतृत्व में बुधवार को अमर शहीद बाबू बंधू सिंह के 168वें शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई.
मां तरकुलही के भक्त थे बंधु सिंह
शहीद बंधु सिंह मां तरकुलही भक्त थे, जो आज दुर्गा रूप में पूजी जाती हैं. यह स्थान चौरी-चौरा का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो शक्ति पीठ के रूप में पहचान रखता है. तत्कालीन समय में घने जंगल के क्षेत्र में बंधु सिंह पिंडी रूप में मां की पूजा करते थे. कहते हैं कि इस जंगल से जो भी अंग्रेज सैनिक गुजरते थे उनकी बलि देकर मां को रक्त चढ़ाते थे. इस पिंडी के पास ही तरकुल का पेड़ हुआ करता था. बताते हैं कि जब बंधु सिंह फांसी पर झूल गए तो यहां का तरकुल का पेड़ टूट गया और उसमें से रक्तस्राव होने लगा था.
कौन थे बाबू बंधु सिंह ?
बाबू बंधु सिंह, सतासी राज के डुमरी रियासत के बाबू शिवप्रसाद सिंह के पुत्र थे, जिनका जन्म 1 में 1833 को हुआ था. वह अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर थे, जिससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार किया और 12 अगस्त को शहर के अलीनगर चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका दिया था. उनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोरखपुर में खेल स्टेडियम और संग्रहालय का भी नाम रखा है. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का खेल मैदान भी उन्हीं के नाम पर जाना जाता है.
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