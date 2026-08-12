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शहादत दिवस:अमर शहीद बंधु सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, वह महानायक जिससे कांपते थे अंग्रेज, 6 बार नाकाम हुई थी फांसी

अमर शहीद बंधु सिंह को दी गई श्रद्धांजलि ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: पूर्वांचल में क्रांति की अलख जगाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद बंधु सिंह को उनके शहादत दिवस के अवसर पर बुधवार 12 अगस्त को लोगों ने याद किया. इस दौरान अलीनगर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर उनके परिजनों और समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी शहादत को याद किया और उन्हें नमन किया. यह वही जगह है, जहां अंग्रेजों ने बंधु सिंह को बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी. शहीद बंधु सिंह को लोगों ने दी श्रद्धांजलि (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, बाबू बंधु सिंह का त्याग, शौर्य और राष्ट्रभक्ति आज भी सभी को देशहित एवं समाजहित के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है. उनके बलिदान को नमन करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनकी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प है. अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्हें फांसी मिली थी. अंग्रेजी हुकूमत में उन्हें छह बार फांसी देने की कोशिश हुई, लेकिन फंदा बार-बार टूट जाता था. सातवीं बार में तब वह फांसी के फंदे से झूले जब उन्होंने देवी मां भगवती को याद किया. उनकी इस भक्ति को देखकर अंग्रेज प्रशासन उस समय पूरी तरह हैरान हो उठा था. उनके वंशज अजय कुमार सिंह 'टप्पू भैया' के नेतृत्व में बुधवार को अमर शहीद बाबू बंधू सिंह के 168वें शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई.