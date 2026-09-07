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बराकर नदी में विसर्जित हुई दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की 'अस्थियां', नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि

दिवंगत मंत्री की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोग ( Etv bharat )