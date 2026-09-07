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बराकर नदी में विसर्जित हुई दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की 'अस्थियां', नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार को गिरिडीह में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

late minister Sudivya Kumar
दिवंगत मंत्री की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोग (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 8:13 PM IST

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गिरिडीह: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की अस्थियां विसर्जित कर दी गईं. सोमवार को बेटे श्रेयस ने बराकर नदी में अस्थियों को विसर्जित किया. इस दौरान कई लोग मौजूद रहे. अस्थि विसर्जन के दौरान बेटा भी भावुक हो गया, साथ ही वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं.

टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

इधर, मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर दूसरे दिन भी लोगों में मायूसी देखी जा रही है. गिरिडीह में सभी सिर्फ उनकी ही चर्चा कर रहे हैं. सोमवार को बीच शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. टावर चौक पर आयोजित इस सभा में सैकड़ों लोगों का जुटान हुआ.

दिवंगत मंत्री को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की (Etv Bharat)

शिक्षक एवं कर्मचारियों ने नम आंखों से उन्हें याद किया

झारखंड ऑफिसर्स टीचर एंड एम्पलाइज फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित सभा में जिले भर के तमाम शिक्षक एवं कर्मचारियों द्वारा नम आंखों से उन्हें याद कर उनके आत्मा की शांति के लिए मौन धारण और चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया.

दूरदर्शी सोच रखते थे दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार

श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक कुणाल षाडंगी ने कहा कि स्व. सुदिव्य कुमार सोनू दूरदर्शी सोच रखते थे और 25 से 30 साल के आगे का विजन रखते थे. पूर्व विधायक केदार हाजरा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति उनकी चिंता हमेशा से ही थी.

LATE MINISTER SUDIVYA KUMAR
बेटे श्रेयस ने दिवंगत मंत्री की अस्थियां विसर्जित की (Etv Bharat)

कम समय में चले जाना अफसोस की बात: रविंद्र कुमार सिंह

झामुमो के केंद्रीय सचिव प्रणव वर्मा ने बताया कि हमें यह विश्वास नहीं हो रहा कि सुदिव्य कुमार सोनू, हमारे बीच नहीं रहे. संगठन के प्रदेश संरक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दिवंगत मंत्री का इतने कम समय में चले जाने का हम सभी को बेहद अफसोस है कि एक नौजवान नेता हम सभी के बीच में नहीं रहा. संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गिरिडीह जिले में, जो विकास की लकीर स्व. सुदिव्य सोनू ने खींची है, वह निकट भविष्य में कोई दूसरा नहीं कर पाएगा.

उनके जाने से सरकारी कर्मचारी समाज सदमें में: मुन्ना प्रसाद

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा देने वाले और सेवानिवृत्ति के बाद वृद्ध आश्रम जाने से बचाने वाले पुराने पेंशन के प्रणेता स्व. सुदिव्य कुमार, खुद जवानी में हम सब को छोड़कर चले गए. इसका गहरा सदमा सरकारी कर्मचारियों को है, क्योंकि इनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर पुरानी पेंशन का तोहफा हम सबको मिला है, जिसने हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित किया है.

यहां जिला कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया. प्रांतीय महिला सचिव समा परवीन, अख्तर अंसारी और जुगल किशोर ने स्वरचित कविताओं के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किया.

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