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श्राद्ध में कौओं का इंतजार, भरतपुर शहर में नहीं आ रहे कौए तो श्मशान तक पहुंच रहा भोग

भरतपुर : श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोग लगाने के बाद कौए के आने का इंतजार करने की परंपरा आज भी कायम है, लेकिन भरतपुर शहर में कौओं की कम होती मौजूदगी ने इस परंपरा का ठिकाना बदल दिया है. शहर के कई इलाकों में कौए आसानी से नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों को शहर के उस श्मशान की जानकारी है, जहां कौए दिखाई देते हैं, वे श्राद्ध का भोग लेकर वहां पहुंच रहे हैं.

पहले घर की मुंडेर, अब श्मशान में इंतजार : श्मशान में भोग लेकर पहुंचे रतन सिंह बताते हैं कि यह परंपरा उनके बुजुर्गों के समय से चली आ रही है. पहले घर और आसपास ही कौए आसानी से दिखाई दे जाते थे. श्राद्ध के दिनों में भोग रखने के बाद कौए के आने का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब शहर में कई जगह कौए नजर नहीं आते. ऐसे में लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं, जहां कौए दिखाई देते हैं.

कोई चावल लेकर पहुंच रहा है तो कोई अपने दिवंगत परिजन की पसंद की कचौड़ी, जलेबी और दूसरे व्यंजन. परिवार के बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा को निभाने के लिए लोग अपने पितरों को पसंद आने वाली चीजों को भोग में शामिल करते हैं. इसके बाद भोग कौओं के लिए रखा जाता है और उनके आने की राह देखी जाती है.

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रतन सिंह ने बताया कि परिवार के दिवंगत सदस्यों को जो भोजन पसंद था, उसे भी भोग में शामिल किया जाता है. किसी के लिए चावल महत्वपूर्ण है तो कोई कचौड़ी, जलेबी या अन्य पसंदीदा व्यंजन लेकर आता है. उनका कहना है कि यह केवल भोजन कराने की बात नहीं है, बल्कि परिवार में चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाने का माध्यम भी है. उन्होंने शहर में पेड़-पौधों की कमी और पर्यावरण में हो रहे बदलाव को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण और पेड़-पौधे जरूरी हैं. लोगों और प्रशासन को पर्यावरण की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि पक्षियों के लिए भी अनुकूल माहौल बना रहे.

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शहर के साथ गांवों में भी कौओं की मौजूदगी कम : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचुरलिस्ट अशोक कुमार का कहना है कि शहरों के साथ गांवों में भी कौओं की संख्या कम होती दिखाई दे रही है. इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण हो सकते हैं. बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कमी और खुले में फेंका जाने वाला कचरा इनमें शामिल हैं. घरों से निकलने वाले भोजन के अवशेष, प्लास्टिक और दूसरी चीजें कई बार एक ही जगह डालकर फेंक दी जाती हैं. पक्षी भोजन की तलाश में इन चीजों के संपर्क में आते हैं और कई बार नुकसानदायक वस्तुएं भी खा लेते हैं. इससे उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है.

श्मशान तक पहुंच रहा भोग (ETV Bharat Bharatpur)

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कौओं के साथ गौरैया पर भी असर : उन्होंने बताया कि पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है. इसके लिए बड़े स्तर पर पेड़ लगाए जाने चाहिए. बरगद और पीपल जैसे पेड़ों के साथ फलदार पेड़ों की संख्या बढ़ाने से पक्षियों को आश्रय और भोजन उपलब्ध हो सकता है. पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर केवल कौओं तक सीमित नहीं है. गौरैया जैसी छोटी पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी में भी कमी देखने को मिल रही है.

शहरों में बढ़ता निर्माण, पेड़ों की कमी और बदलता प्राकृतिक वातावरण पक्षियों के लिए उपलब्ध जगह को प्रभावित कर सकता है. गर्मियों के दौरान लोग अपनी छतों या खुले स्थानों पर साफ पानी रखकर पक्षियों की मदद कर सकते हैं. इसके अलावा घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग रखना भी जरूरी है, ताकि पक्षी अनजाने में ऐसी चीजें न खाएं जो उनके लिए नुकसानदायक हों.

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