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रांची में भाईचारे के साथ मनाई गई बकरीद: लोगों ने मस्जिदों-ईदगाहों में एक साथ पढ़ी नमाज, अमन-चैन और खुशहाली की मांगी दुआ

रांची में धूमधाम से बकरीद मनाई गई. नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाई दी.

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ईदगाह में नमाज अदा करते लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 11:14 AM IST

3 Min Read
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रांची: गुरुवार को पूरे देश के साथ राजधानी रांची में भी ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार धार्मिक श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया. सुबह से ही शहर की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने नए कपड़े पहनकर ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचकर विशेष नमाज अदा की.

लोगों ने एक-दूसरे को दी बधाई

नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और देश-दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी. राजधानी के मेन रोड स्थित जामा मस्जिद, हिंदपीढ़ी, डोरंडा, कांके, बरियातू, नामकुम, हरमू रोड और कडरू समेत कई इलाकों की मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों का पहुंचना शुरू हो गया था. ईदगाहों के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली.

मीडिया से बात करते मौलाना व नमाजी (Etv Bharat)

नमाज के दौरान इमामों ने कुर्बानी के महत्व, त्याग, इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि बकरीद केवल कुर्बानी का पर्व नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद और समाज में प्रेम व सद्भाव बनाए रखने का भी संदेश देता है. नमाज के बाद लोगों ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से मुलाकात की. बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. कई जगहों पर लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी.

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ईद-उल-अजहा में शामिल बच्चे व अन्य लोग (ETV BHARAT)

इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बाजारों में भी सुबह से चहल-पहल बनी रही. सेवई, मेवे और अन्य खाद्य सामग्री की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई. कपड़ों और सजावटी सामान की दुकानों में भी लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. बकरीद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया. शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी. कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवानों को लगाया गया था ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.

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ईद-उल-अजहा की पढ़ी गई नमाज (ETV BHARAT)

प्रशासन की ओर से लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील भी की गई. धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी लोगों को भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं और सभी धर्मों के लोगों को मिल-जुलकर एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए.

विशेष दुआ मांगी गई: मौलाना

मौके पर रांची ईदगाह के मौलाना असगर मिस्बाही ने कहा कि हिंदुस्तान में अमन-चैन बना रहे, सभी लोग खुशहाल रहें और देश में भाईचारा कायम रहे, इसे लेकर अल्लाह से विशेष दुआ की गई है. वहीं, मौजूद आम नमाजियों ने भी कहा कि भारत गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है और इस परंपरा को मजबूत बनाए रखने की दुआ मांगी गई है.

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ईदगाह में नमाज पढ़ते लोग (ETV BHARAT)

राजधानी रांची में बकरीद का त्योहार इस बार भी सौहार्द, आपसी प्रेम और धार्मिक आस्था के माहौल में मनाया जा रहा है. नमाज और कुर्बानी के इस पर्व ने एक बार फिर सामाजिक एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की है.

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