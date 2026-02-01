धनबाद निकाय चुनावः वासेपुर की यही पुकार, रिश्तेदारी नहीं बुनियादी सुविधाओं और बेहतरी देने वालों को देंगे वोट!
धनबाद में निकाय चुनाव को लेकर वासेपुर भी तैयार है. ईटीवी भारत की नजर से देखें, यहां के वार्डों का हाल.
Published : February 1, 2026 at 9:15 PM IST
धनबादः वैसे तो वासेपुर, आज कोई अनजान नाम नहीं है. झारखंड से लेकर राष्ट्रीय पटल पर इसके नाम से बनी बॉलीवुड फिल्म ने वासेपुर को प्रसिद्धि दिलाई. आज भी यह नाम सुनते ही लोगों के जेहन में बॉलीवुड की फिल्में और दमदार किरदार उभर आते हैं.
लेकिन रुपहले पर्दे पर जिस वासेपुर को फिल्माया गया, ताकत, दबदबे और पहचान के रूप में दिखाया गया. आज उस वासेपुर की कहानी और जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. रील से हटकर रियल वासेपुर की तस्वीर बिल्कुल अलग है. नगर निगम चुनाव के बीच वासेपुर नगर निगम क्षेत्र के चार वार्डों में रहने वाले हजारों लोग आज भी नाली, पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.
वासेपुर में चार वार्ड आते हैं. वार्ड नंबर 14- जिसकी जनसंख्या 20 हजार 245 है. इस इलाके में धनबाद-गया रेलवे लाइन, धनबाद-कतरास रोड, मिल्लत उच्च विद्यालय रोड, खरीकाबाद डंप आता है. इसी तरह 22 हजार 170 जनसंख्या वाला वार्ड नंबर 17 आता है. धनबाद-कतरास हीरक रोड, धनबाद-भूली रोड, ओवरब्रिज से बिनोद बिहारी चौक-भूली बस्ती इस वार्ड में आते हैं. वार्ड नंबर 18 की जनसंख्या 22 हजार 154 है, विवि चौक से बाबूडीह सड़क, धनबाद-गया रेलवे लाइन, पंपु तालाब पांडरपाला, ओवरब्रिज से विवि चौक रोड इसमें आते हैं. इसके साथ ही वार्ड नंबर 19 है, जहां 20 हजार 177 लोग रहते हैं और धनबाद-गया, धनबाद-कतरास, धनबाद-झरिया रेलवे लाइन, डायमंड क्रॉसिंग, धनबाद-भूली रोड से मिल्लत कालोनी रोड, घुरनीजोरिया तक इस वार्ड में आते हैं.
वासेपुर में चार वार्ड लेकिन इनकी पहचान सिर्फ एक, गंदगी, बेढब नाली, जर्जर सड़क, बदहाल बिजली और जलापर्ति व्यवस्था. वासेपुर नगर निगम क्षेत्र के चार वार्डों के हर गली-मोहल्ले में समस्याओं की तस्वीर लगभग एक जैसी है. कहीं नालियां जाम हैं तो कहीं सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं. कई इलाकों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को हैंडपंप या पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है.
नाली बनी बीमारी की वजह
इन वार्डों में नाली की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई महीनों तक नहीं होती. बरसात के मौसम में गंदा पानी घरों तक पहुंच जाता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है.
पानी के लिए संघर्ष
इन वार्डों में सबसे बड़ी समस्या पानी की है. यहां रहने लोगों का कहना है कि तीन से चार दिन में एक बार पानी आता है. कई परिवारों को रात भर जागकर पानी जमा करना पड़ता है. गर्मी के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं. हैंडपंप से गंदा पानी निकलता है तो लोग पानी खरीदकर पीते हैं. साथ ही अपने निजी खर्चे पर हैंडपंप की मरम्मती करवाते हैं.
गड्ढों में तब्दील सड़कें
इन वार्डों की सड़कें विकास के दावों की पोल खोलती नजर आती हैं. जगह-जगह गड्ढों से भरी सड़कों पर चलना लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है. स्थानीय युवाओं का कहना है कि चुनाव के समय सड़क बनाने के वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे भी गायब हो जाते हैं.
गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था
वासेपुर के चारों ही वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं और नालियों के आसपास मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है. गंदगी का आलम ऐसा है कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का डर लोगों को सताने लगा है.
चुनावी वादे बनाम जमीनी हकीकत
नगर निगम चुनाव के बीच वासेपुर एक बार फिर प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण इलाका बन गया है. चुनाव प्रचार के दौरान विकास के बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई चुनावों में भी ऐसे ही वादे हुए थे, जो आज तक पूरे नहीं हो सके. इसलिए वासेपुर के लोग एकसुर में ये कहते हैं कि इस बार कोई रिश्तेदारी या धन-बल नहीं वोट सिर्फ उसे मिलेगा जो वासेपुर की बेहतरी के लिए काम करेगा. नागरिकों का सवाल है कि क्या इस बार चुनाव में वासेपुर के मुद्दे सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा.
जनता की उम्मीदें, नेताओं से सवाल
वासेपुर के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें फिल्मी पहचान नहीं, बल्कि साफ पानी, अच्छी सड़कें, मजबूत नालियां और नियमित सफाई चाहिए. जनता अब चुनावी वादों से आगे बढ़कर ठोस काम देखना चाहती है. फिल्मों ने वासेपुर को देश-दुनिया में पहचान दिलाई, अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम चुनाव वासेपुर को उसकी बुनियादी जरूरतें दिला पाएगा या फिर ये वासेपुर एक बार फिर वादों और नारों के बीच खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा.
