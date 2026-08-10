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रुद्रपुर कोतवाली घेरने पहुंचे सैकड़ों लोग, सड़क जाम करने की तैयारी, भाजपा नेता और भाई की गिरफ्तारी की मांग

रुद्रपुर में वाल्मीकि समाज के लोग थाने का घेराव करने और सड़क जाम करने की तैयारी ( PHOTO- ETV Bharat )