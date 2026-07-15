'हार नहीं मानेंगे.. मुक्त होगा तिब्बत', महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बती समुदाय के लोगों का प्रदर्शन
तिब्बती समुदाय के लोगों ने बिहार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. चीन का विरोध और तिब्बत की आजादी से जुड़े पोस्टर और तख्तियां भी लहराए. पढ़ें..
Published : July 15, 2026 at 1:29 PM IST
गया: बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बती लोगों खासकर महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान भावुक गुहार लगाते हुए तिब्बत के मुद्दे पर भारत की ओर से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिब्बत की आजादी और चीन के विरोध से जुड़े पोस्टर और तख्तियां तिब्बतियन लोगों ने ले रखे थे.
महाबोधि मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन: मंगलवार की संध्या को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बतियन लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इसमें काफी संख्या में तिब्बती महिलाएं भी शामिल हुई. तिब्बती महिलाएं भावुक गुहार लगाती भी दिखी. पोस्टर और तख्तियों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं की आंखें छलक रही थी. इन महिलाओं के हाथों में जो पोस्टर और तख्तियां थे, उसमें तिब्बत का समर्थन और चीन का विरोध की तस्वीरें थी.
'चीन कर रहा तिब्बत में लोगों का दमन': महाबोधि मंदिर के बाहर प्रदर्शन में शामिल तिब्बतियन लोगों ने कहा कि चीन काफी समय से तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. वहां के लोगों का चीन दमन कर रहा है. तिब्बतियन के साथ कई तरह की प्रताड़नाएं और परेशानियां उत्पन्न कर रहा है.
प्रदर्शनकारी तिब्बती लोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की अपील की. वहीं, भारत सरकार से भी समर्थन की अपील की है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत सरकार तिब्बत के मुद्दे को लेकर सक्रियता दिखाए और अपनी प्रभावी भूमिका निभाए. तिब्बतियन प्रदर्शन कर रहे तिब्बतियन का कहना था कि तिब्बत की पूर्ण आजादी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठानी चाहिए.
"भारत ने वर्षों से तिब्बती समुदाय को सहयोग और शरण देकर अपना एक बड़ा परिचय दिया है और मानवीय मूल्यो की रक्षा की है. अब भारत को अपनी प्रभावी भूमिका दिखानी चाहिए, ताकि तिब्बत का मामला गंभीरता के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ सके और उसका हल निकाला जा सके. चीन की दमनकारी नीति को खत्म करने और तिब्बत की स्वतंत्रता हमारी प्रमुख मांगे हैं."- तिब्बती महिला
'हार नहीं मानेंगे, मुक्त तिब्बत होगा': वहीं, प्रदर्शन में शामिल तिब्बती महिला ने कहा, 'हम कभी हार नहीं मानेंगे. तिब्बत हमारा है. मुक्त तिब्बत होगा. हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इसमें हमारी मदद करे. भारत ने हमेशा से तिब्बत का साथ दिया है. हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि मुक्त तिब्बत हो.'
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