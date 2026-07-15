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'हार नहीं मानेंगे.. मुक्त होगा तिब्बत', महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बती समुदाय के लोगों का प्रदर्शन

गया में तिब्बती लोगों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

गया: बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बती लोगों खासकर महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान भावुक गुहार लगाते हुए तिब्बत के मुद्दे पर भारत की ओर से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिब्बत की आजादी और चीन के विरोध से जुड़े पोस्टर और तख्तियां तिब्बतियन लोगों ने ले रखे थे. महाबोधि मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन: मंगलवार की संध्या को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के बाहर तिब्बतियन लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इसमें काफी संख्या में तिब्बती महिलाएं भी शामिल हुई. तिब्बती महिलाएं भावुक गुहार लगाती भी दिखी. पोस्टर और तख्तियों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं की आंखें छलक रही थी. इन महिलाओं के हाथों में जो पोस्टर और तख्तियां थे, उसमें तिब्बत का समर्थन और चीन का विरोध की तस्वीरें थी. महाबोधि मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन (ETV Bharat) 'चीन कर रहा तिब्बत में लोगों का दमन': महाबोधि मंदिर के बाहर प्रदर्शन में शामिल तिब्बतियन लोगों ने कहा कि चीन काफी समय से तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है. वहां के लोगों का चीन दमन कर रहा है. तिब्बतियन के साथ कई तरह की प्रताड़नाएं और परेशानियां उत्पन्न कर रहा है.