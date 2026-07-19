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202 करोड़ की योजना फेल, बक्सर के तीन गांव के लोग पी रहे आर्सेनिक युक्त पानी

"पानी नहीं आ रहा. हैंडपाइप का पानी पी रहे हैं. पानी पीला हो जाता है. कोई सुविधा नहीं है. जैसे-तैसे काम चल रहा है." - कलौती, महादलीत टोला निवासी

"कल के पानी से काम चल रहा है. सरकारी पानी नहीं आ रहा. बच्चों को नहाने और कपड़ा धोने की भी समस्या है. चापानल का पानी पीने से बीमारी हो रही है."- मंगरी, महादलीत टोला निवासी

'कुछ देर में पानी पड़ जाता है पीला': जब ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो पाया कि 43 डिग्री शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी में पांडेयपुर गांव की महादलित बस्ती के लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पानी का इंतजार कर रहे थे. ग्रामीण महिला मंगरी ने बताया कि पूरी बस्ती में सिर्फ एक चापाकल है, जिससे निकलने वाला पानी कुछ ही देर में पीला पड़ जाता है. इसी पानी से खाना बनता है, बच्चे वही पानी पीते हैं और उसी से किसी तरह जीवन चल रहा है.

"पानी नहीं मिल रहा है. जो पानी मिल रहा है वह भी गंदा है. कपड़े से छानकर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. नल लगा है लेकिन पानी नहीं आता है. जब से नल लगा है तब से पानी नहीं आ रहा है. चापानल का पानी पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. "- भुवर मुसहर, महादलित टोला निवासी

कब मिलेगी आर्सेनिक युक्त पानी से मुक्ति?: बता दें कि सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में यहां बड़ा अंतर पाया गया है. फाइलों में 202 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से बनी जलापूर्ति परियोजना पूरी तरह सफल है. दूसरी तरफ बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड अंतर्गत पांडेयपुर गांव के लोग आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. जिस आबादी को आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल का सपना दिखाया गया था, वह आज भी दूषित चापाकल का पानी पीने को मजबूर है.

"करोड़ों रुपये की सरकारी योजना के बावजूद गरीब परिवारों से अब भी पानी खरीदने जैसी शर्तें रखी जा रही है. हमारे पास चापानल का गंदा पानी पीने के सिवाए दूसरा कोई रास्ता नहीं है." - त्रिवेणी दुबे, ग्रामीण

"बच्चे इसी गंदे पानी को पीकर बीमार पड़ रहे हैं. जब हमें ही पानी नसीब नहीं है तो पशुओं को कैसे नहलाएं?" - कलावती नट, पांडेयपुर गांव निवासी

ग्रामीण त्रिवेणी दुबे बताते हैं, "पानी के लिए कई बार आवेदन दिया गया है. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि अपने पैसे से पाइप खरीदिए और लगाने का खर्च दीजिए, तभी कनेक्शन मिलेगा."

बक्सर: महादलित महिला कलावती नट बताती हैं "सरकार ने हर घर नल का जल देने की बात कही थी, लेकिन हमारे गांव में आज तक नल ही नहीं लगा है. महीनों से ठीक से नहाए नहीं हैं. कपड़े भी नहीं धो पाए हैं." यह दर्द सिर्फ कलावती का नहीं, बल्कि बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड अंतर्गत पांडेयपुर गांव के नट समाज के करीब 80 परिवारों और गांव के लगभग 1,400 लोगों का है.

"कपड़ा से छानकर पानी पी रहे हैं और उसी पानी से कपड़े भी धो रहे हैं. सारा काम गंदे पानी से ही हो रहा है. बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं."- ग्रामीण महिला

2025 में उद्घाटन: 15 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केशवपुर में 202 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था. दावा किया गया कि सिमरी प्रखंड की 15 पंचायतों और बक्सर सदर की 5 पंचायतों के कुल 51 गांवों के 214 वार्डों में रहने वाले लगभग 36,760 परिवारों तक गंगा का शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग आज भी दावा कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति हो रही है और लोग इस योजना से खुश हैं.

नहीं बुझी महादलित टोले के लोगों की प्यास (ETV Bharat)

क्या कहते है प्लांट कर्मी: केशवपुर वाटर प्लांट के केमिस्ट रियाजुद्दीन अंसारी ने बताया, 2009 में तत्कालीन बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे 110 करोड़ की लागत से इस योजना का शिलान्यास किया था. ठेकेदार के भाग जाने के बाद पुनः 102 करोड़ का री टेंडर हुआ है. वर्तमान में नल के जल का कनेक्शन 36 हजार से अधिक दे दिया गया है, जिससे लोगों के जीवन मे बड़ा बदलाव आया है.

"सुबह तीन घंटे और शाम तीन घंटे पानी को फिल्टर कर लोगों के घरों तक पहुंचाने में लगभग 22 घंटे का प्रक्रिया लगता है. प्री सेटलिंग एक टैंक का 40 लाख लीटर क्षमता है. कुल तीन टैंक है. सबसे पहले इसी टैंक मे पानी आता है. प्लांट के पम्प 1 घंटे में 7 लाख 80 हजार लीटर जल रिलीज करता है. कुल 4 पम्प है. दो पम्प तैयारी में रखा जाता है."- रियाजुद्दीन अंसारी,केमिस्ट, केशवपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

गंदा पानी पीने को मजबूर हुए लोग (ETV Bharat)

जमीन पर दावे हवा हवाई: प्लांट के केमिस्ट रियाजुद्दीन के इस दावे की पड़ताल करने सिमरी प्रखंड के ही पाण्डेयपुर गांव में जब ईटीवी भारत की टीम पंहुची तो, तस्वीर बिल्कुल उलट मिली. एक चापाकल, उसी पर 80 परिवारों की जिंदगी निर्भर थी. विश्व के सबसे आर्सेनिक प्रभावित वाले इस इलाके में आर्सेनिक युक्त पानी पीने का असर लोगो के शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था.

16 साल में दोगुनी लागत: इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी. हैदराबाद की एक कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपये में काम मिला, लेकिन कंपनी बिना काम पूरा किए ही रकम लेकर गायब हो गई. इसके बाद दोबारा टेंडर हुआ और 16 वर्षों की देरी के बाद लागत बढ़कर 202 करोड़ 70 लाख रुपये पहुंच गई. 2025 में वाटर प्लांट का उद्घाटन तो हुआ लेकिन जिन लोगों के लिए यह योजना बनी थी, उनके घरों तक आज भी पानी नहीं पहुंचा है.

क्या कहते है पीएचईडी के अधिकारी?: ईटीवी भारत ने इस मामले में पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार से जब फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जानकारी नहीं है. जल्द ही इस मामले को दिखवाकर लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा.

"इससे पूर्व किसी ने इसकी शिकायत नहीं की है. पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी लेकर जल्द ही उस समस्या को दूर किया जाएगा. आज ही पीएचईडी विभाग से जानकारी ली जाएगी."- निहारिका छवि,उप विकास आयुक्त

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उदासीनता पर उठते सवाल: गौरतलब है कि 202 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी यदि महादलित बस्ती की महिलाएं महीनों से नहीं नहाने की बात कहें, तो यह प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल है. कागजों और फाइलों में सफलता के दावे शायद पूरे हो रहे हों, लेकिन पांडेयपुर की प्यास आज भी बुझी नहीं है. जिन लोगों को आर्सेनिक से मुक्ति का वादा किया गया था, वे आज भी जहरीला पानी पी रहे हैं.

'फरवरी से बंद है वाटर सप्लाई': पीएचईडी विभाग के एसडीओ मिथलेश कुमार और जेई शशिकांत कुमार ने बताया कि, पथ निर्माण विभाग के द्वारा भौजपुर सिमरी पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा था. इसी दौरान पीएचईडी विभाग द्वारा लगाया गया केशवपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पाइप छतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण फरवरी महीने से ही पानी की सप्लाई बंद है.

"पांडेयपुर ही नहीं, दूधी पट्टी और आशा पड़री में भी पानी की सप्लाई बंद है. बड़ा एरिया होने के कारण कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा सकती है. पीएचईडी विभाग के द्वारा पथ निर्माण विभाग को 6 करोड़ का क्षतिपूर्ति के लिए प्रपोजल भेजा गया है. पीएचईडी और पथ निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर लिया है. साल के अंत तक उम्मीद है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचने लगेगा."- मिथलेश कुमार,एसडीओ,पीएचईडी विभाग

उद्घाटन तक सीमित करोड़ो की योजना: सरकार के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 202 करोड़ रुपये की यह विशाल योजना सिर्फ उद्घाटन और कागजी आंकड़ों तक ही सीमित थी. क्या यह पानी कभी सचमुच उन गरीब घरों तक भी पहुंचेगा जहां आज भी पानी की एक-एक बूंद जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर रही है. फाइलों की प्रगति रिपोर्ट से इतर जमीनी हकीकत आज भी बेहद डरावनी बनी हुई है.

क्या बोले चिकित्सक?: जिले के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव झा की मानें तो यदि कोई व्यक्ति कम समय के लिए भी आर्सेनिक युक्त पानी का इस्तेमाल करता है तो डायरिया, एक्जीमा, दस्त चर्म रोग होना आम बात है.

"नवजात बच्चों का किडनी प्रभावित होने के साथ ही मानसिक रोगी होना आम बात है. वहीं लंबे समय से गंगा दियारा के इलाके में आर्सेनिक युक्त पानी का सेवन करने वाले लोगो मे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी प्रायः देखा जाता है."- डॉक्टर राजीव झा, वरिष्ठ चिकित्सक

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आर्सेनिक युक्त पानी के दुष्प्रभाव: आर्सेनिक को धीमा जहर माना जाता है. आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा वाला पानी पीने से धीरे-धीरे व्यक्ति के शरीर का आर्गन खराब होने लगता है. इससे त्वचा का रोग केराटॉसिस होता है, जिसमें हाथ-पैर में दाना निकलते हैं. इसके अलाले मेलानोसिस होता है, जिसमें शरीर में कई जगहों पर सफेद दाग दिखाई देने लगते हैं. आर्सेनिक युक्त पानी पीने वालों में गॉलब्लैडर का कैंसर होने का खतरा सामान्य व्यक्ति की तुलना में ढाई गुना अधिक होता है. हाई ब्लड प्रेशर का भी यह प्रमुख कारण होता है. साथ ही ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है.