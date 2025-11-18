अलवर में पटरी पार क्षेत्र के लोगों को मिला ग्रीन लंग्स पार्क, पर्यावरण में सुधार व जैव विविधता को मिलेगा बढ़ावा, जानिए खासियत
मुंगस्का नर्सरी परिसर में बने पार्क में आमजन को प्राणवायु और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिल सकेगी सहायता.
Published : November 18, 2025 at 8:20 AM IST
अलवर: शहर के पटरी पार क्षेत्र के लोगों को लंबे इंतजार के बाद आखिर ग्रीन लंग्स पार्क की सौगात मिल गई. वन विभाग ने मुंगस्का नर्सरी परिसर में महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र विकसित किया है. इसका उद्देश्य पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता को बढ़ावा देने के साथ ही अलवर शहर के नागरिकों के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ हरित स्थान उपलब्ध कराना है. मुंगस्का नर्सरी स्थित यह भूमि पहले कम वनस्पति वाली थी. अब यहां से अतिक्रमण हटाकर वन विभाग ने सघन हरित क्षेत्र विकसित किया. यह परियोजना राज्य सरकार की हरित वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता के अनुरूप विकसित की गई है.
अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुडडा ने बताया कि इस पार्क में करीब 5 हजार पौधे लगाए हैं. इनमें नीम, बबूल, शीशम, अर्जुन, बड़, पीपल, गूलर, सीरस, अमरूद सहित अनेक फलदार व छायादार वृक्ष शामिल है. ग्रीन लंग्स पार्क में व्यापक हरियाली होने से यह क्षेत्र अलवर शहर में नया ऑक्सीजन जोन बनकर उभरा है.
अलवर शहर मुख्यतया दो भागों में बंटा है. एक भाग पटरी पार इलाका है, जहां घनी आबादी और सीमित हरियाली वाले इलाके में अलवर वन मंडल ने 1.75 से ज्यादा हेक्टेयर में विकसित पहला ग्रीन लंग्स पार्क अब पूरी तरह तैयार हो गया है. यह जनता के लिए खोल दिया है. शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार यह पार्क स्थानीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि है.
इतना बड़ा हरित क्षेत्र पहली बार विकसित: अलवर शहर के पटरी पार इलाका अब तक विकास कार्यों में अपेक्षाकृत पीछे माना जाता था. यहां रहने वाले लोगों के लिए न तो कोई बड़ा सार्वजनिक पार्क था और न ही खुले में घूमने या व्यायाम करने की विकसित जगह. ऐसे में ग्रीन लंग्स पार्क के निर्माण ने इलाके के लोगों की कमी को पूरा कर दिया है.
मिल सकेगी शुद्ध प्राण वायु: ग्रीन लंग्स पार्क का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छ हवा और शांत वातावरण उपलब्ध कराना है. यहां लगाए हजारों पेड़-पौधे लगातार ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने और प्रदूषण घटाने में सहयोग करेंगे. सुबह–शाम सैर पर आने वालों के लिए यह पार्क वरदान साबित हो सकेगा. पार्क के चारों तरफ बसे आवासीय इलाकों में रहने वाले परिवारों को भी हरियाली से प्राण वायु मिल सकेगी.
महत्वपूर्ण शोध अध्ययन स्थल: ग्रीन लंग्स पार्क केवल मनोरंजन स्थल ही नहीं, बल्कि पर्यावरण अनुसंधान और अध्ययन के लिए भी अहम केंद्र होगा. यहां विविध प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जल संरक्षण संरचनाएं तथा जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए छोटे प्राकृतिक क्षेत्र शोधकर्ताओं को उपयोगी जानकारियां देंगे.
जगह का सदुपयोग कर पार्क बनाया: केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने बताया कि ग्रीन लंग्स पार्क अलवर शहर में जहां बनाया है, वहां पर किसी का ध्यान नहीं था. वन विभाग ने इस जगह पर ध्यान देकर बेहतरीन पार्क विकसित किया, जहां लोग सुबह शाम वॉक कर सकेंगे. आसपास रहने वाले लोगों को शुद्ध वायु मिल सकेगी. इस पार्क के शुरू होने के साथ ही अलवर शहर में चार-पांच जगह ऐसी हैं जहां सुबह की सैर कर सकते हैं. सुबह की सैर के समय लोग अच्छी वाणी और विचार की जरूरत होती है. आने वाले समय में ग्रीन लंग्स पार्क में गुरुवाणी लिखवाई जाएगी.
पार्क में ये सुविधाएं
- लंबा वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक
- बच्चों के लिए वन्यजीवों के आकर्षक स्टेच्यू
- बुजुर्गों के लिए आरामदायक बैठने की जगहें
- योग एवं मेडिटेशन प्लेटफॉर्म
- घनी छांव वाले वृक्षों की कतारें
- साफ-सुथरे मार्ग और सोलर लाइटें
- पार्क की जैव विविधता की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड
- पार्क में वाटर रिचार्ज सिस्टम
- पार्क में करीब 5 हजार पेड़ लगाए