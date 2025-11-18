ETV Bharat / state

अलवर में पटरी पार क्षेत्र के लोगों को मिला ग्रीन लंग्स पार्क, पर्यावरण में सुधार व जैव विविधता को मिलेगा बढ़ावा, जानिए खासियत

अलवर में ग्रीन लंग्स पार्क जनता के लिए खोला ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के पटरी पार क्षेत्र के लोगों को लंबे इंतजार के बाद आखिर ग्रीन लंग्स पार्क की सौगात मिल गई. वन विभाग ने मुंगस्का नर्सरी परिसर में महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र विकसित किया है. इसका उद्देश्य पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता को बढ़ावा देने के साथ ही अलवर शहर के नागरिकों के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ हरित स्थान उपलब्ध कराना है. मुंगस्का नर्सरी स्थित यह भूमि पहले कम वनस्पति वाली थी. अब यहां से अतिक्रमण हटाकर वन ​विभाग ने सघन हरित क्षेत्र विकसित किया. यह परियोजना राज्य सरकार की हरित वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता के अनुरूप विकसित की गई है. अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुडडा ने बताया कि इस पार्क में करीब 5 हजार पौधे लगाए हैं. इनमें नीम, बबूल, शीशम, अर्जुन, बड़, पीपल, गूलर, सीरस, अमरूद सहित अनेक फलदार व छायादार वृक्ष शामिल है. ग्रीन लंग्स पार्क में व्यापक हरियाली होने से यह क्षेत्र अलवर शहर में नया ऑक्सीजन जोन बनकर उभरा है. पटरी पार क्षेत्र के लोगों के लिए खुला ग्रीन लंग्स पार्क (ETV Bharat Alwar) पढ़ें:अलवर में बन रहा 'ग्रीन लंग्स पार्क', 4 हजार से ज्यादा पौधे देंगे लोगों को सुकून अलवर शहर मुख्यतया दो भागों में बंटा है. एक भाग पटरी पार इलाका है, जहां घनी आबादी और सीमित हरियाली वाले इलाके में अलवर वन मंडल ने 1.75 से ज्यादा हेक्टेयर में विकसित पहला ग्रीन लंग्स पार्क अब पूरी तरह तैयार हो गया है. यह जनता के लिए खोल दिया है. शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार यह पार्क स्थानीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि है.