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'पंजाब की जनता हरियाणा की तर्ज पर राज्य में भी चाहते हैं विकास'- शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

कई मामलों को 48 घंटे में किया जा रहा है हलः बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मंत्री जमकर कांग्रेस और आप पार्टी पर बरसे. उन्होंने कहा कि "हरियाणा प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रही है. कई मामलों को पुलिस ने 24 से 48 घंटे में निपटा लिया. साथ ही धमकी वाले मामलों पर मंत्री ने कहा कि जल्दी इन मामलों को भी हल कर लिया जाएगा."

सोनीपत: लघु सचिवालय में आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सोनीपत की जनता की समस्याएं सुनी. बैठक में शिक्षा मंत्री ने लगभग 16 जन समस्याओं को सुना और 9 समस्यायों का मौके पर ही समाधान किया. वहीं कुछ मामलों में कमेटी बनाते हुए अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा.

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक (ETV Bharat)

हरियाणा की तरह पंजाब में विकास चाहती है जनताः शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब के दौरे को लेकर कहा कि "पंजाब की जनता नायब सैनी से प्यार करती है और उन्हें बुलाती है, क्योंकि वहां की जनता ने हरियाणा की सरकार द्वारा जनकल्याणकारी नीतियों को लागू होते हुए और इससे लोगों को फायदा मिलते हुए देखा है. पंजाब एक चुनावी स्टेट है. पंजाब के लोग वहां के मुख्यमंत्री से परेशान हैं. पंजाब को आम आदमी पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है. वहां की जनता भी हरियाणा की तरह पंजाब में विकास चाहती है."

'जर्जर स्कूलों का किया जायेगा जीर्णोद्धार': वहीं सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की खस्ताहाल स्थिति पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि "हमारे बाप दादाओं द्वारा चंदा लेकर यह बिल्डिंगें बनाई गई थीं. इसके बाद कई सरकारें आईं-गईं, लेकिन किसी नहीं स्कूलों की बिल्डिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बीजेपी सरकार में उन स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है. करीब 12,000 कमरों का निर्माण कराया गया है. वहीं जिन स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी. ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर करीब 1500 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. 80% तक कार्य पूरा हो गया है. जल्द ही शेष बचे कार्य को पूरा कर लिया जायेगा."