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महाराष्ट्र के तरबूज से भरे पलामू के बाजार, प्रतिदिन 60 टन की हो रही खपत

पलामूः महाराष्ट्र के तरबूज गर्मी में लोगों को ठंड का अहसास दिला रही है. गर्मी के दिनों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल तरबूज है. झारखंड के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. बाजार में तरबूज की मांग भी बढ़ गई है. पलामू के बाजार तरबूज से भर गए हैं. यह तरबूज महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से बाजारों में पहुंच रहे हैं. पलामू के इलाके में प्रतिदिन 60 से अधिक टन तरबूज की खपत हो रही है. पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में तरबूज की खेप पहूंचती है उसके बाद पूरे जिले के बाजारों में जाती है. तरबूज की मांग तेजी से बाजारों में बढ़ रही है, प्रत्येक दो से तीन दिनों में तरबूज की बड़ी खेप महाराष्ट्र से पलामू में पहुंचती है.

महाराष्ट्र के तरबूज में अधिक मिठास

महाराष्ट्र के इलाकों से पहुंचने वाले तरबूज में मिठास अधिक होती है. पिछले पांच वर्षों में मराठी तरबूज की मांग बाजार में तेजी से बढ़ती जा रही है. झारखंड और बिहार के इलाकों से तरबूज अप्रैल के पहले दो हफ्ते के बाद बाजार में आने लगते हैं. जबकि महाराष्ट्र का तरबूज फरवरी और मार्च से ही बाजार में उपलब्ध होना शुरू हो जाता है. महाराष्ट्र का तरबूज स्थानीय तरबूज से थोड़ा महंगा होता है. महाराष्ट्र का तरबूज पलामू के बाजारों में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है. हालात और बाजार के हिसाब से यह रेट घटते बढ़ते रहते हैं.

बात करते तरबूज कारोबारी (Etv Bharat)