समस्याओं से जूझते लोहरदगा निवासी, न कभी बना सीवरेज का प्लान और न ही हुआ समस्याओं का समाधान
लोहरदगा के लोगों को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई इलाकों में सही ड्रेनेज, सड़कें और साफ-सफाई की कमी है.
Published : February 7, 2026 at 1:15 PM IST
लोहरदगा: शहर में कुल 23 वार्ड हैं, जहां के कई इलाकों में अभी भी न तो नालियों का निर्माण हो पाया है, ना हीं सड़के ही हैं. साफ-सफाई का भी कोई ठोस इंतजाम नहीं है. विकास के दावे खोखले लगते हैं. नगर परिषद चुनाव के प्रचार के बीच जनता प्रत्याशियों से सवाल पूछ रही है. आज तक यहां पर सीवरेज प्लान तक नहीं बन पाया है. जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा कई अन्य समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ है.
कहीं नालियां नहीं तो कहीं सड़क पर बहता है पानी
लोहरदगा शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर नालियों के पानी की निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. बरसात का पानी शहर की सड़कों पर बहता रहता है. शहर के पतराटोली में ज्यादातर क्षेत्र में नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है. इसी तरह से शहर के बक्सीडिपा रोड का भी यही हाल है. कॉलेज रोड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है.
साफ-सफाई का कोई इंतजाम नहीं है
शहर के गुदरी बाजार, संजय गांधी पथ इलाके में भी नालियों की साफ-सफाई की कमी नजर आती है. इसके अलावा जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं है. हल्की बारिश में भी जल जमाव हो जाता है. यही नहीं साफ-सफाई को लेकर भी न तो कोई ठोस इंतजाम है और न ही कोई पहल होती है. कई दिन तक कचरे का उठाव नहीं होता, लोग परेशान हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है.
स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ का भी नहीं
चुनाव पर चुनाव बीत रहे हैं, लेकिन शहर की समस्याओं का समाधान तो दूर की बात आम लोगों की गुहार भी नहीं सुनी जा रही है. यहां पर पेयजल की भी वैसी ही स्थित है. शहर वासियों से टैक्स तो वसूल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें शहरी होने का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. कई गंभीर मुद्दे हैं, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है. वार्ड में बनाए गए मदर टेरेसा क्लीनिक का भी कुछ ऐसा ही हाल है. अक्सर बंद रहने की शिकायतें सामने आती हैं. लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है.
बरसात में सड़कों पर जल भर जाता है
नगर परिषद चुनाव के दौरान साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य आदि मुद्दे ज्यादा हावी हैं. सबसे ज्यादा जल निकासी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं. बरसात होते ही सड़कें जलमग्न हो जाती है. सीवरेज प्लान नहीं बना है. साफ-सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. पेयजल के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं हैं. जनता यही सब समस्याओं के चलते परेशान है.
