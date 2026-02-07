ETV Bharat / state

समस्याओं से जूझते लोहरदगा निवासी, न कभी बना सीवरेज का प्लान और न ही हुआ समस्याओं का समाधान

लोहरदगा: शहर में कुल 23 वार्ड हैं, जहां के कई इलाकों में अभी भी न तो नालियों का निर्माण हो पाया है, ना हीं सड़के ही हैं. साफ-सफाई का भी कोई ठोस इंतजाम नहीं है. विकास के दावे खोखले लगते हैं. नगर परिषद चुनाव के प्रचार के बीच जनता प्रत्याशियों से सवाल पूछ रही है. आज तक यहां पर सीवरेज प्लान तक नहीं बन पाया है. जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा कई अन्य समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ है.

कहीं नालियां नहीं तो कहीं सड़क पर बहता है पानी

लोहरदगा शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर नालियों के पानी की निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. बरसात का पानी शहर की सड़कों पर बहता रहता है. शहर के पतराटोली में ज्यादातर क्षेत्र में नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है. इसी तरह से शहर के बक्सीडिपा रोड का भी यही हाल है. कॉलेज रोड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है.

स्थानीय और वार्ड प्रत्याशी के बयान (Etv Bharat)

साफ-सफाई का कोई इंतजाम नहीं है

शहर के गुदरी बाजार, संजय गांधी पथ इलाके में भी नालियों की साफ-सफाई की कमी नजर आती है. इसके अलावा जल निकासी की ठोस व्यवस्था नहीं है. हल्की बारिश में भी जल जमाव हो जाता है. यही नहीं साफ-सफाई को लेकर भी न तो कोई ठोस इंतजाम है और न ही कोई पहल होती है. कई दिन तक कचरे का उठाव नहीं होता, लोग परेशान हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है.

स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ का भी नहीं