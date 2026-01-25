जाम और अतिक्रमण से जूझ रहा झुमरी तिलैया शहर, लोगों को पैदल चलने में भी हो रही परेशानी
झुमरी तिलैया में अतिक्रमण और जाम की समस्या बढ़ता ही जा रहा है. जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है.
Published : January 25, 2026 at 12:28 PM IST
कोडरमा: रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए फेमस कोडरमा का झुमरी तिलैया शहर इन दिनों अतिक्रमण और जाम की समस्या के लिए जाना जा रहा है. सुभाष चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक तकरीबन 3 किलोमीटर में फैली शहर की सड़कों पर हर समय जाम लगा रहता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है.
डिवाइडर बनने के बाद बढ़ी परेशानी
झुमरी तिलैया नगर परिषद के पास शहर को व्यवस्थित करने के लिए कोई प्लान नहीं है. झुमरी तिलैया में कोडरमा स्टेशन के बाहर सड़क पर बस स्टैंड संचालित होता है और सड़क किनारे ही बिहार झारखंड के अलग-अलग जिलों तक जाने के लिए बड़ी-बड़ी बसें चलती हैं.
वहीं, ओवर ब्रिज के नीचे पार्किंग के लिए बनाई गई जगह पर फुटपाथ दुकानदारों का कब्जा है. जबकि ओवर ब्रिज पर सड़क किनारे दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग होने के कारण सड़क पर जाम लगा रहता है. हालांकि नगर परिषद ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए सड़क के बीचों-बीच प्लास्टिक के स्प्रिंग पोस्ट से डिवाइडर बनाकर सड़क को दो लेन में तब्दील कर रखा है, लेकिन इससे समस्या का समाधान होने के बजाय समस्या और भी बढ़ गई है.
सब्जी बाजार से भी लगता है जाम
आलम यह है कि अगर एक भी वाहन आगे चल रहा हो तो उससे पास लेकर आगे निकलना मुश्किल हो जाता है. यहां सड़क पर ही सब्जी बाजार भी लगता है. स्टेशन रोड में डिवाइडर के दोनों ओर सब्जी बाजार लगने से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. इन अव्यवस्थाओं के बीच झंडा चौक पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस महज एक डंडे और सीटी के जरिये सड़क यातायात को सुगम बनाने में जुटी रहती है. लेकिन फिर भी टोटो वाहनों पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. शहर में टोटो वाहनों के परिचालन का कोई रूट मैप नहीं है. जिससे जहां तहां सवारी उतरने-चढ़ाने से शहर की मुख्य सड़कों पर जाम लगा रहता है.
अतिक्रमण बन रहा ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह
शहर में स्कूली बसों के परिचालन से ब्रिज पर जाम लग जाता है और गाड़ियां रेंग-रेंग कर चलती हैं. झुमरी तिलैया नगर परिषद द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थल पर ठेले वालों और खोमचे वालों ने कब्जा जमा रखा है. जिससे सड़कों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है. झुमरी तिलैया रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए ब्रिज का निर्माण कराया गया, लेकिन अब धीरे-धीरे ब्रिज पर भी अतिक्रमण ने पांव पसारना शुरू कर दिया है.
ब्रिज के फुटपाथ पर सब्जी और कपड़ा जैसी कई अस्थायी दुकानें लगने लगी हैं, जिसके कारण ब्रिज पर भी जाम की स्तिथि उत्पन्न हो जाती है. हालांकि ब्रिज पर खड़े वाहनों पर जुर्माना लगाया जाता है लेकिन इसकी नियमित मोनेटरिंग नहीं हो पाती है. कोडरमा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचने में लोगों को हमेशा जाम का सामना करना पड़ता है. लोगों का कहना है कि नगर परिषद का अतिक्रमण पर कोई ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से जगह-जगह ठेले वालों और खोमचे वालों ने अतिक्रमण जमा रखा है.
अतिक्रमण को लेकर अभियान भी चलाया गया
इसे लेकर, नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश राम ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए ब्रिज के नीचे पार्किंग बनवाया गया था लेकिन अभी वर्तमान में वहां जूते-चप्पल और फल की कई अस्थायी दुकानें लग गई हैं. जिसकी वजह से लोग इधर-उधर अपने वाहन खड़े करते हैं और जाम की स्तिथि बनी रहती है. वहीं, लोगों का कहना है कि झुमरी तिलैया नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जाता है, लेकिन दो-चार दिनों के बाद फिर वही स्थिति बन जाती है.
होमगार्ड जवान मिलने के बाद जाम से मिलेगा छुटकारा
इस संबंध में पूछे जाने पर झुमरी तिलैया नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता अंकित गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा जाम मुक्त के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता हैं और लोगों से जुर्माना भी वसूला जाता है. इसके बावजूद जाम की स्थिति बन रही है. ऐसे में उपायुक्त से होमगार्ड जवानों की मांग की गई है. ताकि चौक-चौराहे पर होमगार्ड जवान की प्रतिनियुक्ति कर अतिक्रमण और जाम से लोगों को निजात दिलाई जा सके.
यह भी पढ़ें-
झारखंड बंद का असर, जमशेदपुर-रांची एनएच पांच घंटे तक रहा जाम, यात्री रहे परेशान
बीसीसीएल की ओपन कास्ट परियोजना का रास्ता काटा, विरोध करने पर कोल कर्मियों के साथ मारपीट, प्रतिरोध में सड़क जाम
राजधानी के लिए करमटोली-साइंस सिटी फ्लाईओवर साबित होगा वरदान, ट्रैफिक की किचकिच से मिलेगा छुटकारा