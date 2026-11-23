हड़ताल समाप्ति के बाद सामान्य हुई 108 निःशुल्क एंबुलेंस सेवा, मरीजों और उनके परिजनों ने ली राहत की सांस
झारखंड में पांच दिन चली 108एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मरीजों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 23, 2026 at 3:31 PM IST
रांची: 108 एंबुलेंसकर्मियों की पांच दिन चली राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त होने के बाद अब निःशुल्क सरकारी 108 एंबुलेंस सेवा सामान्य हो गयी है. झारखंड राज्य एंबुलेंस सेवा संघ की ओर से हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद राजधानी रांची सहित राज्यभर से एंबुलेंस सेवा सामान्य होने की खबर है. राजधानी रांची में भी सोमवार 108 से कई मरीजों को अस्पताल पहुँचाया गया. एंबुलेंस हड़ताल समाप्त होने से मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है.
108 एंबुलेंस सेवा शुरू होने से राहत मिली हैः लक्ष्मी देवी, मरीज की परिजन
जब रांची के होचर की रहने वाली उनकी गर्भवती बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी 'सहिया दीदी' (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक) को फोन किया. जब उन्हें पता चला कि वह कहीं और व्यस्त हैं, तो उन्होंने एंबुलेंस बुलाने के लिए 108 नंबर डायल किया. आधे घंटे के भीतर, एंबुलेंस कांके ब्लॉक के होचर गांव में उनके घर के ठीक सामने पहुंच गई. लक्ष्मी बताती हैं कि 108 एंबुलेंस सेवा शुरू होने से उन्हें बहुत राहत मिली है.
हड़ताल के बाद ड्यूटी पर लौट आये 108 के एंबुलेंस मेडिकल टेक्नीशियन(EMT) रूपेश कहते हैं कि कल रात संघ की ओर से हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद से राज्यभर के 108 एंबुलेंस कर्मी काम पर लौट आये हैं.
हड़ताली कर्मचारियों और सम्मान फाउंडेशन के बीच वार्ता हुई थी सफल
18 नवंबर की रात्रि 08 बजे से अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर राज्यभर के सभी 108 एंबुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. पांच दिन तक चली इस हड़ताल का व्यापक असर एंबुलेंस सेवा पर पड़ रहा था.
22 नवंबर को मांगों पर सहमति बनी थी
22 नवंबर को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, 'सम्मान' (जो वर्तमान में 108 एंबुलेंस सेवा चला रही एजेंसी है) के प्रतिनिधियों और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा की गई.
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