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हड़ताल समाप्ति के बाद सामान्य हुई 108 निःशुल्क एंबुलेंस सेवा, मरीजों और उनके परिजनों ने ली राहत की सांस

108 एंबुलेंस ( Etv Bharat )

रांची: 108 एंबुलेंसकर्मियों की पांच दिन चली राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त होने के बाद अब निःशुल्क सरकारी 108 एंबुलेंस सेवा सामान्य हो गयी है. झारखंड राज्य एंबुलेंस सेवा संघ की ओर से हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद राजधानी रांची सहित राज्यभर से एंबुलेंस सेवा सामान्य होने की खबर है. राजधानी रांची में भी सोमवार 108 से कई मरीजों को अस्पताल पहुँचाया गया. एंबुलेंस हड़ताल समाप्त होने से मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है.

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