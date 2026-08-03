बिहार का ये पूरा गांव नहीं खाता है नॉनवेज, लहसुन प्याज तक को नहीं लगाते हाथ, जानें ऐसा क्यों?
नालंदा में एक अनोखा गांव है, जहां 11 महीने मांस खाने वाला मुसहर समाज के लोग सावन में लहसुन-प्याज भी नहीं छूते. रिपोर्ट- महमूद आलम.
Published : August 3, 2026 at 7:54 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड में बसा इसुआ गांव आस्था और रहस्य का अनूठा संगम पेश करता है. यहां दो सौ से अधिक घरों में मुसहर समाज के लोग रहते हैं. साल के ग्यारह महीने इनके भोजन में मांस, मछली, घोंघा और सितुआ प्रमुख रूप से शामिल रहते हैं, लेकिन सावन का महीना शुरू होते ही पूरा गांव पूरी तरह बदल जाता है.
पूरा गांव नहीं खाता है नॉनवेज: सावन के पूरे तीस दिनों तक इस गांव में नॉनवेज का नामोनिशान नहीं रहता. लोग मांस-मछली तो दूर, लहसुन और प्याज तक हाथ नहीं लगाते. हर घर से कम से कम एक सदस्य देवघर जाकर बाबा धाम में जल अर्पित करने जाता है और सोमवार सहित सभी व्रत पूरी श्रद्धा से रखे जाते हैं. यह कठोर शाकाहारी नियम किसी आम रीति-रिवाज का नतीजा नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची की रहस्यमयी कहानी से जुड़ा है.
जमीन से निकली प्राचीन काले पत्थर की मूर्ति: गांव के जानकार संजीव कुमार ने बताया कि यह घटना सन 1980 से 1983 के बीच घटी थी. गांव के धाने मांझी की चार-पांच साल की बेटी शारदा मिट्टी खोदकर खेल रही थी. तभी उसे जमीन के अंदर एक काला पत्थर दिखा. बच्ची ने उसे सिलबट्टा समझकर मां को दिखाया. उत्सुक ग्रामीणों ने उस जगह की खुदाई की तो डेढ़-दो फीट लंबी प्राचीन काले पत्थर की मूर्ति निकली.
"मूर्ति मिलने के बाद उस मासूम बच्ची शारदा के जीवन में एक ऐसा आध्यात्मिक बदलाव आया, जिसने सबको चौंका दिया. जिस समुदाय में मांस-मछली जीवन का अहम हिस्सा है, वहां उस छोटी सी बच्ची ने अचानक मांसाहार पूरी तरह से त्याग दिया. वह पूरी तरह से सात्विक हो गई थी."-संजीव कुमार, गांव के जानकार
काले पत्थर पहर बने थें ब्रह्मा, विष्णु और महेश: यह मूर्ति साधारण नहीं थी. एक तरफ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृतियां उकेरी हुई थी, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की प्रतिमाएं बनी हुई थी. मूर्ति निकलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. दूर-दूर से श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आने लगे. ग्रामीणों ने उसी बच्ची के नाम पर उस स्थान को शारदा धाम नाम दे दिया.
शारदा ने छोड़ दिया नॉनवेज: मूर्ति मिलने के बाद छोटी शारदा के जीवन में अचानक आध्यात्मिक बदलाव आया. जिस समुदाय में मांसाहार आम था, वहां वह पूरी तरह सात्विक हो गई और मांस-मछली का त्याग कर दिया. करीब एक साल बाद किसी गलतफहमी या अनजाने में बच्ची ने मांस खा लिया. इसके तुरंत बाद वह बेचैन हो गई और परिजनों से गंगा स्नान कराने की जिद करने लगी.
बिना किसी बीमारी के हो गई शारदा की मौत: लोग बताते हैं कि गंगा स्नान से लौटने के बाद शारदा एक कुर्सी पर बैठी और बिना किसी बीमारी के रहस्यमय तरीके से प्राण त्याग दिए. गांव वाले आज भी इस मौत को दैवीय चमत्कार मानते हैं. उस स्थान पर बच्ची की याद में अब भी मिट्टी का एक स्मारक बना हुआ है, जहां लोग श्रद्धा से जाते हैं.
चोरी हो गई भारी-भरकम मूर्ति: बच्ची की मौत के बाद आस्था और गहरी हो गई, लेकिन कहानी में एक और अजीब मोड़ आया. वह भारी-भरकम मूर्ति चोरी हो गई. ग्रामीण बिरेश प्रसाद बताते हैं कि पचास लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पाते थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में उसे गायब कर दिया. मूर्ति भले ही चोरी हो गई, लेकिन लोगों के दिलों से आस्था नहीं गई.
भादो महीने में लगता है भव्य मेला: आज भी खाली स्थान को ही भगवान का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. सावन आते ही पूरा गांव शुद्ध शाकाहारी हो जाता है. हर घर से कोई न कोई सदस्य बाबा धाम जाकर जल चढ़ाता है और सभी व्रत रखते हैं. भादो महीने की जिस तिथि को मूर्ति निकली थी, उस दिन गांव में भव्य मेला लगता है और चौबीस घंटे अखंड कीर्तन होता है.
"भादो महीने में एक भव्य मेला लगता है और पूरे 24 घंटे का 'अखंड कीर्तन' आयोजित किया जाता है. एक छोटी सी बच्ची के नाम पर बसा यह 'शारदा धाम' आज सिर्फ मुसहर समाज ही नहीं, बल्कि पूरे नालंदा जिले के लिए मिसाल बन चुका है."-बिरेश प्रसाद, ग्रामीण
एक बच्ची की खोज ने बदल दिया पूरा गांव: शारदा धाम आज सिर्फ मुसहर समाज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नालंदा जिले के लिए भक्ति और आस्था की अनोखी मिसाल बन चुका है. एक छोटी बच्ची की खोज और उसकी रहस्यमय मौत ने पूरे गांव की जीवनशैली को हमेशा के लिए बदल दिया है.
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