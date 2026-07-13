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कोसी में आया उफान, हलक में अटकी चुकुम गांव के लोगों की जान, 33 साल से कर रहे विस्थापन की मांग

हर बारिश में मौत से मुकाबला करते हैं चुकुम के लोग, रातों की उड़ जाती है नींद, ग्रामीण बोले- अब आश्वासन नहीं, सुरक्षित ठिकाना चाहिए

CHUKUM VILLAGE KOSI RIVER FLOOD
कोसी की बाढ़ से बचाने की अपील (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 13, 2026 at 12:56 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव में एक बार फिर मानसून के साथ डर लौट आया है. कोसी नदी का लगातार बढ़ता कटाव गांव के अस्तित्व पर संकट बन गया है. पिछले साल नदी कई घरों को अपने साथ बहा ले गई थी और इस बार बचे हुए घर भी खतरे की जद में हैं.

चुकुम गांव को 33 साल से विस्थापन का इंतजार: करीब 120 परिवारों की आबादी वाला यह चुकुम गांव पिछले 33 वर्षों से सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं. बरसात के दिनों में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है. बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं और बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.

कोसी की बाढ़ ने किया जन-जीवन अस्तव्यस्त (ETV Bharat)

बरसात में कोसी का उफान डराता है: रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाला चुकुम गांव पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है. वर्ष 1993 से इस गांव के विस्थापन की मांग लगातार उठती रही है. हर सरकार ने योजनाएं बनाईं, सर्वे हुए, अधिकारियों ने दौरे किए, लेकिन ग्रामीणों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया. इस बीच हर मानसून उनके लिए नई आफत लेकर आता है. पिछले वर्ष कोसी नदी के तेज कटाव में तीन से पांच घर नदी में समा गए थे. इस बार बारिश के बाद नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है, जिस वजह से लोग अपने ही घरों में डर के साये में रातें काट रहे हैं.

ग्रामीण लक्ष्मण सिंह रावत बताते हैं कि-

प्रशासन ने फरवरी 2026 तक विस्थापन का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि रातभर गांव के लोग सो नहीं पाते. हर पल यही डर बना रहता है कि कहीं अगली बारिश में उनका घर भी नदी में न समा जाए.
-लक्ष्मण सिंह रावत, ग्रामीण-

बरसात में घरों में कैद होकर रह जाते हैं लोग: चुकुम गांव की सबसे बड़ी समस्या केवल कटाव नहीं बल्कि अलगाव भी है. बरसात शुरू होते ही कोसी नदी उफान पर आ जाती है और गांव का संपर्क रामनगर तथा मोहान से पूरी तरह टूट जाता है. ऐसे समय में गांव के लोग कई दिनों तक गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं.

Chukum Village Kosi River Flood
चुकुम गांव के लोग 33 साल से विस्थापन की मांग कर रहे हैं (ETV Bharat)

चुकुंम गांव के ग्राम प्रधान सौरभ कुमार बताते हैं कि-

वर्षों से ग्रामीण सुरक्षित स्थान पर बसाए जाने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ. गांव में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे हर बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. किसी के बीमार होने पर अस्पताल पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नदी पार करना जान जोखिम में डालने जैसा होता है.
-सौरभ कुमार, ग्राम प्रधान-

बच्चों की पढ़ाई में चुनौती बन जाती है कोसी नदी: चुकुम गांव की सबसे मार्मिक तस्वीर यहां के स्कूली बच्चों और बीमार लोगों की है. गांव में हाईस्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना करीब तीन किलोमीटर दूर मोहान स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जाना पड़ता है. इसके लिए उन्हें कोसी नदी पार करनी पड़ती है.

Chukum Village Kosi River Flood
चुकुम गांव कोसी नदी के किनारे है (ETV Bharat)

जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं छात्र: हर बरसात में जब कोसी नदी उफान पर आती है, उन दिनों में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते. कई बार वे अपनी यूनिफॉर्म और किताबों को बैग में रखकर सिर के ऊपर उठाते हैं और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हैं. तेज बहाव के बीच यह सफर किसी खतरे से कम नहीं होता. छोटी-सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है.

Chukum Village Kosi River Flood
चुकुम गांव के लोग 33 साल से विस्थापन की मांग कर रहे हैं (ETV Bharat)

गांव की एक छात्रा शालू रावत बताती हैं कि-

कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाने से पढ़ाई प्रभावित होती है. परीक्षा के दौरान पढ़ाई का नुकसान अलग होता है और स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों की डांट भी सुननी पड़ती है. इसलिए कोसी नदी पार कर हम स्कूल पहुंचते हैं.
-शालू रावत, छात्रा-

वहीं छात्र सुजल का कहना है कि रोज नदी पार करना उनकी मजबूरी है. कई बार किताबें और कपड़े भीग जाते हैं और जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें घर पर ही रुकना पड़ता है.

गांव के हर तबके की परेशानी बनती है कोसी की बाढ़: चुकुम गांव का दर्द केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है. स्वास्थ्य सेवाएं भी यहां बड़ी चुनौती हैं. गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है. गंभीर बीमारी या दुर्घटना होने पर मरीज को करीब 25 किलोमीटर दूर रामनगर ले जाना पड़ता है, लेकिन बरसात के दौरान जब नदी उफान पर होती है, तब अस्पताल पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है.

Chukum Village Kosi River Flood
हर बरसात में चुकुम गांव के लोग डरे-सहमे रहते हैं (ETV Bharat)

ग्रामीण बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए हर बारिश चिंता लेकर आती है, गांव तक पक्की सड़क और पुल न होने के कारण विकास की अधिकांश योजनाएं भी यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं.

पिछले साल जमीन दिखाई, फिर आगे नहीं बढ़ा मामला: हालांकि वर्ष 2025 में ग्रामीणों को पहली बार लगा था कि उनका वर्षों पुराना सपना पूरा होने वाला है. तीन अगस्त 2025 को प्रशासन ने रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज के हाथीडंगर क्षेत्र में लगभग 40 हेक्टेयर भूमि दिखाई थी. यह जमीन ग्रामीणों को पसंद भी आई थी और उम्मीद जगी थी कि करीब 120 परिवारों को जल्द यहां बसा दिया जाएगा. लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी. देखते ही देखते एक और मानसून आ गया और विस्थापन का मामला फिर फाइलों में सिमटकर रह गया.

Chukum Village Kosi River Flood
कोसी की बाढ़ से लोगों का बाहर निकलना बंद हो जाता है (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि हर बरसात में नेता, अधिकारी व अन्य लोग गांव आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बरसात खत्म होने के साथ उनकी समस्याएं भी सरकारी फाइलों में दब जाती हैं.

प्रशासन का है अलग दावा: प्रशासन का कहना है कि चुकुम गांव के विस्थापन का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को भेजा जा चुका है. मामले में उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान के अनुसार-

बरसात के दौरान हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रामीणों की आवाजाही के लिए नदी पर राफ्ट की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही गांव में तीन महीने का राशन और अतिरिक्त खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है ताकि संपर्क टूटने की स्थिति में लोगों को परेशानी न हो.-गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम-

प्रशासन का दावा है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और विस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं.

Chukum Village Kosi River Flood
बच्चे खतरनाक नदी पार कर स्कूल जाते हैं (ETV Bharat)

100 से ज्यादा परिवारों की दर्द भरी कहानी: चुकुम गांव की कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की कहानी है जो वर्षों से सुरक्षित जीवन की उम्मीद में सरकारी फैसलों का इंतजार कर रहे हैं. 33 साल बीत गए, कई सरकारें बदलीं, योजनाएं बनीं और सर्वे भी हुए, लेकिन गांव आज भी वहीं खड़ा है जहां तीन दशक पहले था.

हर मानसून के साथ यहां के लोग यह सोचकर रात बिताते हैं कि सुबह उनका घर बचा होगा या नहीं. बच्चे शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं. बीमार अस्पताल पहुंचने से पहले ही भगवान भरोसे रहते हैं और पूरा गांव हर बारिश में दुनिया से कट जाता है.

इस साल होगा विस्थापन या फिर मिलेगा आश्वासन: अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी चुकुम गांव को केवल आश्वासन मिलेगा, या फिर वर्षों से विस्थापन की राह देख रहे इन 120 परिवारों को सचमुच सुरक्षित जीवन का अधिकार मिलेगा.
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