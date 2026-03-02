प्रकृति का संरक्षक एक गांव, 200 परिवार करीब 30 साल से जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए आज भी है संकल्पित!
प्रकृति में बसना और उसे सहेजना, दो अलग-अलग बातें हो सकती हैं लेकिन इस गांव के लोगों के संकल्प ने इसे एक करके दिखाया है.
लातेहारः झारखंड, जल-जंगल और जमीन का प्रदेश है. जहां प्रकृति की सुंदरता बेशुमार है तो इससे जुड़े जंगला जानवरों का समावेश भी काफी है. बदलते समय और विकास की दौड़ में जंगल कम हो रहे और जानवरों के घरों का क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है. ऐसे में अगर एक संकल्प को दृढ़ता के साथ धरातल पर उताया जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता है. कुछ ऐसा ही कर दिया है झारखंड के इस छोटे से गांव के लोगों ने.
भले ही आज पर्यावरण को बचाने के लिए देश से लेकर वैश्विक स्तर पर काफी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार भी इस ओर विशेष तवज्जो दे रही है लेकिन आम लोगों में इसको लेकर विशेष और सार्थक जुड़ाव देखने को नहीं मिलता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. वर्तमान परिवेश में जहां जल, जंगल और जानवरों की सुरक्षा के प्रति लोगों में उदासीनता देखी जा रही है.
लेकिन लातेहार जिला अंतर्गत मनिका प्रखंड का चेचेन्धा गांव और यहां के ग्रामीण जल-जंगल और जानवरों की सुरक्षा के प्रति निस्वार्थ भाव से लगे हुए रहते हैं. इसी कारण इस गांव में चारों ओर हरियाली छायी हुई रहती है. वन विभाग के अधिकारी भी यहां के ग्रामीणों की तारीफ करते नहीं थकते हैं.
दरअसल लातेहार जिला अंतर्गत मनिका प्रखंड का चेचेन्धा गांव वर्ष 1990 के पहले अन्य गांव की तरह ही सामान्य गांव था. यहां के ग्रामीण भी जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा का प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाते थे. स्थिति ऐसी हो गई थी कि गांव से हरियाली गायब होती गई. गांव की ऐसी स्थिति को देखकर ग्राम प्रधान सेठा यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक बैठक की और संकल्प लिया अपने गांव को हरियाली से भर देंगे.
ग्रामीणों ने वन विभाग से संपर्क कर गांव में वनरोपण करवाने की मांग की. ग्रामीणों के उत्साह और संकल्प को देखकर वन विभाग ने गांव में वन रोपण का कार्य कराया. वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों को ग्रामीणों ने अच्छे से देखभाल की, जिसका नतीजा हुआ कि कुछ ही वर्षों के बाद गांव में फिर से हरियाली छा गई. इधर गांव में पेड़ पौधे और जंगल बढ़ने से जंगली जानवरों का आगमन भी यहां होने लगा. स्थानीय ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वह जंगल के साथ-साथ जंगली जानवरों का भी संरक्षण करेंगे. इस परंपरा को ग्रामीण आज तक निभा भी रहे हैं.
वन विभाग का मिलता है पूरा सहयोग
इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान सेठा यादव ने बताया कि वर्ष 1990 से पहले जब गांव में पेड़ पौधे की कमी हो गई थी. जंगल उजड़ने लगे थे तो सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि गांव को सुरक्षित रखने के लिए पेड़-पौधों को बचाएंगे. उन्होंने बताया कि गांव को हरा-भरा करने में वन विभाग का पूरा सहयोग ग्रामीणों को मिला. वन सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया.
सभी ग्रामीण मिलकर पेड़ पौधों को तो बचाते ही हैं अगर कोई जंगली जानवर भटक कर गांव की ओर आ गया तो उसे सुरक्षित वन विभाग को भी सौंपा जाता है. इस गांव में आज तक एक भी जानवर को किसी ग्रामीण ने नुकसान नहीं पहुंचाया. वहीं वन सुरक्षा समिति के सचिव रूपन यादव ने बताया कि हम लोग लगभग 30 वर्षों से जंगल को सुरक्षित बचा रहे हैं. इस दौरान कई जानवरों को भी सुरक्षित बचाकर वन विभाग को सौंपा गया है.
नई पीढ़ी भी जंगल बचाने के प्रति है संकल्पित
गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां की नई पीढ़ी भी जंगल और जंगली जानवरों के सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संकल्पित नजर आते हैं. गांव के युवक संजय कुमार ने बताया कि उनके दादा तथा गांव के अन्य लोगों ने जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा के प्रति जो कार्य आरंभ किया है, उसे अब लगातार जारी रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि हम लोग पेड़ को सुरक्षा देने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष पेड़ लगाते भी हैं.
पलामू टाइगर रिजर्व के नजदीक है चेचेन्धा गांव
मनिका प्रखंड का चेचेन्धा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ गांव है. यहां विभिन्न जाति के 200 से अधिक परिवार निवास करते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी जंगल को सुरक्षा देने की बात आती है तो सभी ग्रामीण एक मत होकर जंगल को सुरक्षित भी रखते हैं. गर्मी का मौसम आने पर जंगल को आग से बचाने के प्रति भी यहां के ग्रामीण काफी गंभीर रहते हैं.
अन्य लोगों को भी इनसे लेनी चाहिए सीख- डीएफओ
इस संबंध में लातेहार डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने चेचेन्धा गांव के ग्रामीणों की तारीफ की और कहा कि यहां के ग्रामीण जंगल को सुरक्षित रखने का प्रति गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि यहां के ग्रामीणों से अन्य लोगों को भी सीख लेनी चाहिए और पर्यावरण तथा वन्यजीवों को सुरक्षित रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जंगल को सुरक्षित रखने वाले गांव और ग्रामीणों को वन विभाग हर संभव मदद करने को तैयार है.
