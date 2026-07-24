ETV Bharat / state

ऐसे होता है मौत का सफर! एक नाव में यात्री, बाइक और साइकिल.. कब बनेगा पुल?

बिहार: बिहार के खगड़िया जिले के गगौर पंचायत अंतर्गत चक्की पार गांव की कहानी उपेक्षा और बदहाली की मिसाल है. करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र साधन गंडक नदी पर चलने वाली नाव है. सड़क और पुल के अभाव में ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं. आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह गांव विकास की मुख्यधारा से पूरी तरह कटा हुआ है.

नाव पर हर दिन जोखिम भरा सफर: चक्की पार गांव पहुंचने के लिए ग्रामीणों को गंडक नदी पार करनी पड़ती है. मरीज, गर्भवती महिलाएं और स्कूली बच्चे भी नाव के सहारे ही आवागमन करते हैं. बरसात के मौसम में नदी उफान पर होती है और नाव से सफर बेहद खतरनाक हो जाता है. कई बार घंटों नाव का इंतजार करना पड़ता है, जिससे आपात स्थिति में जिंदगी दांव पर लग जाती है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

एक नाव में यात्री, बाइक और साइकिल: नाव पर सैकड़ों ग्रामीण रोजाना बाइक, साइकिल और सामान समेत सफर करते हैं. ओवरलोडेड नाव में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है. स्थानीय युवा निरंजन कुमार बताते हैं कि डिफेंस की तैयारी के लिए भी उन्हें नदी पार दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनने पर 40 किलोमीटर का चक्कर मात्र 2 किलोमीटर में सिमट जाएगा.

"गांव में न खेल का मैदान है, न हाई स्कूल और न ही स्वास्थ्य सुविधा. डिफेंस की तैयारी के लिए नदी पार कर दूसरे गांव जाना पड़ता है. जिसमें 2–3 घंटे लग जाते हैं."- निरंजन कुमार, स्थानीय युवा

लापरवाह होकर रोज सफर (ETV Bharat)

अधर में बच्चों का भविष्य: गांव में केवल एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई होती है. लगभग 490 नामांकित बच्चों के लिए सिर्फ 4 शिक्षक उपलब्ध हैं. उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को नदी पार जाना पड़ता है, लेकिन नाव की समस्या के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं. कोचिंग और बेहतर सुविधाओं की कमी से गांव का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है.

पीने के पानी के लिए रोज संघर्ष, स्वास्थ्य सुविधा शून्य: सरकार की जल-नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन पानी नियमित नहीं आता. कभी 10-20 मिनट सप्लाई होती है तो कई दिन बंद रहती है. स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। हाल ही में सांप काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका. एंबुलेंस और पुलिस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती.

हर बाढ़ में टूटते हैं सपने: बरसात का मौसम यहां की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देता है. नाव से यात्रा जानलेवा बन जाती है, खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए. दूध व्यवसायी मुकेश यादव बताते हैं कि "नाव की देरी से दूध खराब हो जाता है." ग्रामीण महिला प्रतिमा देवी कहती हैं कि नाव का इंतजार रोजमर्रा के कामों को भी प्रभावित करता है.