ETV Bharat / state

इमली के पेड़ तले 'मन की बात' की चौपाल, अबूझमाड़ के इरकभट्टी के आदिवासी ग्रामीणों के साथ बैठे मंत्री केदार कश्यप

इरकभट्टी में बिना किसी भय के ग्रामीण जुटे और मंत्री केदार कश्यप के साथ बैठकर 'मन की बात' कार्यक्रम सुना.

PM MODI MANN KI BAAT
ग्रामीणों ने सुनी मन की बात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: कोहकामेटा तहसील के ईरकभट्टी में रविवार को एक अनूठा और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब इमली के विशाल पेड़ की छांव के नीचे ‘मन की बात’ की चौपाल सजी. छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासी ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना.

ग्रामीणों ने सुनी 'मन की बात'

ईरकभट्टी के लिए यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा, क्योंकि यहां के ग्रामीण दिल्ली दूरदर्शन के लाइव प्रसारण में भी दिखाई दिए. इससे ग्रामीणों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए. छोटे बच्चों ने भी पूरे ध्यान से प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और कार्यक्रम का हिस्सा बने.

अबूझमाड़ के इरकभट्टी में लगी चौपाल (ETV Bharat)

''अब बिना डरे ग्रामीण लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ रहे''

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एक समय था, जब इस क्षेत्र में नक्सलियों की जन अदालतें लगती थीं और ग्रामीण भय के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. विकास की रफ्तार ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है और अब ग्रामीण बिना किसी डर और भय के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री के विचार सुन रहे हैं.

PM MODI MANN KI BAAT
अबूझमाड़ के इरकभट्टी में लगी चौपाल (ETV Bharat)

यह परिवर्तन सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों, सुरक्षा बलों के प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है. मंत्री ने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी संदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आग्रह किया: केदार कश्यप, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

घोटूल में पारंपरिक ''देवता शादी'' कार्यक्रम

मन की बात कार्यक्रम के बाद मंत्री केदार कश्यप इरकभट्टी के घोटूल पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक ‘देवता शादी’ कार्यक्रम में शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

PM MODI MANN KI BAAT
अबूझमाड़ के इरकभट्टी में लगी चौपाल (ETV Bharat)

कोहकामेटा में आयोजित ‘मन की बात’ का यह चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलते बस्तर और विकसित होते आदिवासी अंचल की नई कहानी बनकर उभरा. जिस क्षेत्र को कभी नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता था, वहीं आज विकास, लोकतंत्र और जनभागीदारी की नई तस्वीर दिखाई दे रही है. प्रधानमंत्री के संदेशों से प्रेरित ग्रामीणों का उत्साह यह दर्शाता है कि विकास की धारा अब दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच चुकी है और लोग सकारात्मक बदलाव के सहभागी बन रहे हैं.

अबूझमाड़ के गोडबोले दंपति को पद्मश्री सम्मान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

नक्सलवाद खत्म, लेकिन जख्म बाकी: नारायणपुर में गांव लौटे 9 परिवारों की वापसी पर ग्रामीणों का विरोध, ग्रामसभा में बढ़ा विवाद

भरंडा हुच्चाकोट सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप, मीडिया की दखल के बाद रुका निर्माण कार्य

TAGGED:

PM MODI
MANN KI BAAT
ABUJHMAD
नारायणपुर कोहकामेटा
PM MODI MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.