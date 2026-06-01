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इमली के पेड़ तले 'मन की बात' की चौपाल, अबूझमाड़ के इरकभट्टी के आदिवासी ग्रामीणों के साथ बैठे मंत्री केदार कश्यप

ईरकभट्टी के लिए यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा, क्योंकि यहां के ग्रामीण दिल्ली दूरदर्शन के लाइव प्रसारण में भी दिखाई दिए. इससे ग्रामीणों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला. बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए. छोटे बच्चों ने भी पूरे ध्यान से प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और कार्यक्रम का हिस्सा बने.

नारायणपुर: कोहकामेटा तहसील के ईरकभट्टी में रविवार को एक अनूठा और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब इमली के विशाल पेड़ की छांव के नीचे ‘मन की बात’ की चौपाल सजी. छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासी ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को सुना.

''अब बिना डरे ग्रामीण लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ रहे''

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एक समय था, जब इस क्षेत्र में नक्सलियों की जन अदालतें लगती थीं और ग्रामीण भय के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. विकास की रफ्तार ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है और अब ग्रामीण बिना किसी डर और भय के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री के विचार सुन रहे हैं.

अबूझमाड़ के इरकभट्टी में लगी चौपाल (ETV Bharat)

यह परिवर्तन सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों, सुरक्षा बलों के प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है. मंत्री ने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी संदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आग्रह किया: केदार कश्यप, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

घोटूल में पारंपरिक ''देवता शादी'' कार्यक्रम

मन की बात कार्यक्रम के बाद मंत्री केदार कश्यप इरकभट्टी के घोटूल पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक ‘देवता शादी’ कार्यक्रम में शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

अबूझमाड़ के इरकभट्टी में लगी चौपाल (ETV Bharat)

कोहकामेटा में आयोजित ‘मन की बात’ का यह चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलते बस्तर और विकसित होते आदिवासी अंचल की नई कहानी बनकर उभरा. जिस क्षेत्र को कभी नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता था, वहीं आज विकास, लोकतंत्र और जनभागीदारी की नई तस्वीर दिखाई दे रही है. प्रधानमंत्री के संदेशों से प्रेरित ग्रामीणों का उत्साह यह दर्शाता है कि विकास की धारा अब दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच चुकी है और लोग सकारात्मक बदलाव के सहभागी बन रहे हैं.

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