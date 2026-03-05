रेस कोर्स क्लब के पास स्थित झुग्गियों को खाली करने के लिए तैयार नहीं लोग, जानिए क्या है पूरा मामला
रेस कोर्स क्लब के पास स्थित झुग्गी निवासियों को 11 मार्च तक स्टे मिला है.
Published : March 5, 2026 at 3:19 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रेस कोर्स के पास स्थित झुग्गियों डीआईडी कैंप, मस्जिद कैंप और बीआर कैंप के निवासी अपनी-अपनी झुग्गियां खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं. लोगों ने यहां स्थित मंदिर में गुरुवार को पंचायत कर सामूहिक रूप से कोर्ट में लड़ाई लड़ने और झुग्गियों को तब तक नहीं खाली करने का निर्णय लिया है, जब तक सरकार आठ से 10 किलोमीटर के दायरे में उन्हें जगह नहीं दे देती.
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार आठ से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने की जगह दे तो हम खाली करने के लिए तैयार हैं. दरअसल, रेस कोर्स के पास स्थित झुग्गियों में रहने वाले 717 लोगों को छह मार्च तक झुग्गियां खाली कराने के लिए पहले नोटिस दिया था. इस नोटिस के खिलाफ ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे जहां से इन्हें 11 मार्च तक स्टे मिल गया है.
ईटीवी भारत ने बीआर कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप में जाकर यहां के लोगों से झुग्गियां खाली करने के बारे में बातचीत की. स्थानीय अरुण कुमार ने कहा, ''हम लोगों को पास में जगह मिलेगी तभी अपनी झुग्गियां खाली करेंगे. अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो कोर्ट में मजबूती से केस लड़ेंगे. आगे और अगले स्टे के लिए कोर्ट में अपील करेंगे. आज हम लोग मंदिर मीटिंग करके केस लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे तो पुलिस ने हमारे तीन लोगों को उठा लिया.''
वहीं, रेखा ने कहा, ''हम लोग यहां आसपास नौकरी करके गुजारा कर रहे हैं. बच्चों की पढ़ाई भी यहीं चल रही है. घेवरा यहां से 45 किलामीटर दूर है. वहां जाने पर हमारा काम धंधा यहां छूट जाएगा. इसलिए हम यहां आठ से 10 किलोमीटर के दायरे में ही बसाने की सरकार से मांग करते हैं. हमें आसपास जगह नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं रहेंगे.''
जबकि, बीआर कैंप के प्रधान राजेश कुमार बंसल ने कहा कि घेवरा में जो फ्लैट सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. कोई अस्पताल आसपास नहीं है. श्मशान और कब्रिस्तान भी नहीं है. ऐसे में हम लोग वहां नहीं जा सकते. सरकार हमें आठ से 10 किलोमीटर के दायरे में जगह दे जैसा सरकार का वायदा था जहां झुग्गी वहीं मकान. बाकी आगे की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं.
दरअसल, दिल्ली हाई कैंप के निवासियों के झुग्गियां खाली करने पर 11 मार्च तक रोक लगा दी है. पहले इन तीन कैंप में रहने वाले 717 लोगों को लैंड एंड डेवलपमेंट विभाग की ओर से 6 मार्च तक झुग्गियां खाली करने का नोटिस दिया गया था.
बता दें कि इन लोगों को सरकार की ओर से सावदा घेवरा स्थित ड्सिब कॉलोनी में इन झुग्गियों को खाली करने के बदले फ्लैट दिए जा रहे हैं. लेकिन इन लोगों का कहना है कि वहां पर उस कॉलोनी में अभी तक बेसिक एमेनिटीज साफ सफाई की व्यवस्था और अन्य कई सुविधाओं की कमी है, इसलिए इतनी जल्दी वह वहां शिफ्ट नहीं हो सकते हैं.
