अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की मांग, सड़कों पर उतरा जन सैलाब, किया सीएम आवास कूच

अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच कराई जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे जन संगठनों ने सीएम आवास कूच किया.

ANKITA BHANDARI MURDER CASE
अंकिता भंडारी मामले पर देहरादून में जन सैलाब ने सीएम आवास कूच किया (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 4, 2026 at 2:10 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के खिलाफ लोगों का आक्रोश फिर से सड़कों पर दिखने लगा है. जन सैलाब के रूप में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश भर में प्रदर्शन के बाद रविवार को विभिन्न जन संगठनों और राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया. इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों के साथ युवाओं ने भी भाग लिया. सभी ने एक सुर में अंकिता को न्याय देने की मांग सरकार के सामने रखी. साथ ही सीबीआई जांच नहीं कराई जाने पर नाराजगी जताई.

अपडेट जारी है...

