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कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कांफ्रेंस के बाद काजू-बादाम और किशमिश की लूट

लोग जेब में भरकर ले गए ड्राई फ्रूट्स, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल बोले-पार्टी के कार्यकर्ता नहीं.

कानपुर में केशव की प्रेस कांफ्रेंस के बाद ड्राई फ्रूट्स की लूट.
कानपुर में केशव की प्रेस कांफ्रेंस के बाद ड्राई फ्रूट्स की लूट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 2:28 PM IST

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कानपुर: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को कानपुर दौरे पर थे. साकेत नगर स्थित एक होटल में डिप्टी सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अयोध्या राम मंदिर गबन विवाद पर समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए. साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया. हालांकि, सुर्खियां इस बयानबाजी के बजाय कॉन्फ्रेंस के बाद हुए हंगामे ने बटोर लीं. जैसे ही डिप्टी सीएम वहां से रवाना हुए, कॉन्फ्रेंस हॉल में वीआईपी टेबल पर रखे काजू, बादाम और किशमिश पर लोग टूट पड़े. कुछ ही देर में टेबल साफ हो गई और इसका वीडियो भी वायरल हो गया.

कानपुर में केशव की प्रेस कांफ्रेंस के बाद ड्राई फ्रूट्स की लूट. (Video Credit; ETV Bharat)

डिप्टी सीएम के स्वागत और नाश्ते के लिए मेज पर ड्राई फ्रूट्स सजाकर रखे गए थे. केशव प्रसाद के जाते ही वहां मौजूद कुछ समर्थकों के बीच काजू-बादामों पर हाथ साफ करने की होड़ मच गई. लोग ड्राई फ्रूट्स अपनी जेबों में भरने लगे. देखते ही देखते पूरी टेबल साफ हो गई. इस लूट-खसोट का नजारा देखकर वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारी और मीडियाकर्मी भी हैरान रह गए. इस प्रकरण पर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि कार्यक्रम में आए लोगों के लिए टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था. उनके जाने के ठीक बाद जनप्रतिनिधियों के साथ जो समर्थक आए थे, वही लोग नाश्ते की टेबल पर दिख रहे हैं. वीडियो में दिख रहे लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं.

बता दें कि कांफ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है और देश में विकास की यह रफ्तार तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है. उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की. कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो अभूतपूर्व और गरीब कल्याण का काम हुआ है, वह कांग्रेस 120 साल में भी नहीं कर पाती. राम मंदिर, धारा 370, वन नेशन-वन इलेक्शन की जरूरत और 33% महिला आरक्षण पर भाजपा के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में गड़बड़ी करने वालों पर हनुमान जी की गदा चलेगी. अंत में, सपा के आरोपों पर पलटवार किया. दावा किया कि हिंदू समाज एकजुट है और साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा का सूपड़ा साफ करके उसे करारा जवाब देगी.

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