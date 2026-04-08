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अंचल कार्यालय निरीक्षण के दौरान उपायुक्त से लोगों ने की शिकायत, प्रमाण पत्र बनवाने महीनों दौड़ाते हैं अधिकारी

दुमका: अक्सर यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री अंचल कार्यालय से निकलती है. छोटे-छोटे कार्य के लिए सरकारी कर्मी लोगों को महीनों चक्कर लगवाते हैं. जिससे सरकारी तंत्र के प्रति आम जनता के मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है. इसका नमूना बुधवार को दुमका सदर अंचल कार्यालय में देखने को मिला, जब जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा अचानक जांच के लिए पहुंच गए. वहां लोगों ने डीसी को कर्मियों की वजह से हो रही परेशानी बताना शुरू किया

लोगों ने उपायुक्त से की शिकायत

डीसी जैसे ही कार्यालय पहुंचे, वहां अपने-अपने कार्यों से आए आम जनता की भीड़ लगी हुई थी. जब डीसी ने उनसे संवाद करना शुरू किया तो कई लोगों ने बताया कि वे लोग जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए महीनों से चक्कर लगा रहे हैं. लोगों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक कर्मचारियों के द्वारा बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है. इतना सुनते ही डीसी बिफर गए और उन्होंने तत्काल अंचल कर्मी सुनील कुमार के वेतन को रोकने का आदेश दिया. इसके साथ ही ऑफिस के फाइलों के निरीक्षण में भी कई खामियां पाई गई, वैसे कर्मियों को भी शोकॉज किया गया.

निरीक्षण को लेकर जानकारी देते डीसी (ईटीवी भारत)

तीन वर्षों के कामकाज का हुआ निरीक्षण

तीन वर्षों के कामकाज के निरीक्षण के दौरान डीसी ने कार्यालय में संचालित विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने कर्मियों की कर्म-पुस्तिका, आवंटन और निर्गत पंजी की अद्यतन स्थिति, परिवारवाद पत्रों के निष्पादन, नजारत, रोकड़ बही, अग्रिम भुगतान पंजी, उपयोगिता प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की स्थिति, वंशावली आदि से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा की.