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बिजली कटौती से फूटा लोगों का गुस्सा, बिजलीघर पर जड़ा ताला; 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

​स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह लोग पिछले 72 घंटों से ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज और लंबे पावर कट से जूझ रहे हैं.

बिजली कटौती से फूटा लोगों का गुस्सा.
बिजली कटौती से फूटा लोगों का गुस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 9:02 AM IST

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मेरठ: भीषण गर्मी और उमस के बीच अघोषित बिजली कटौती ने नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया. मेरठ में माधवपुरम और आसपास के इलाके में बिजली कटौती से गुस्साए लोग बिजलीघर पहुंचे. वहां अपनी नाराजगी जताई और बिजलीघर पर ताला जड़ दिया. इस दौरान पुलिस से भी धक्का-मुक्की हुई.

नाराज लोगों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से लगातार बिजली संकट जारी है. माधवपुरम और उसके आसपास के इलाके के निवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया. सैकड़ों लोग बिजलीघर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए. सब स्टेशन पर ताला जड़ दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग जाम कर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया.

​स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह लोग पिछले 72 घंटों से ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज और लंबे पावर कट से जूझ रहे हैं. बार-बार शिकायत करने के बावजूद जब बिजली विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी, तो रविवार रात को लोग सीधे बिजलीघर पहुंचे. सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ को अपनी ओर आता देख बिजलीघर पर मौजूद कर्मचारियों और संविदाकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. अपनी सुरक्षा को खतरे में देख कर्मचारी वहां से खिसक गए.

कर्मचारियों के भागने के बाद उग्र भीड़ ने बिजलीघर के मुख्य चैनल गेट पर अपना ताला लगा दिया. बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. लोगों ने मेन रोड भी जाम कर दिया.

सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश कम्बोज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जब सड़क पर बैठी भीड़ को समझाने और जाम खोलने का प्रयास किया तो लोग नहीं माने. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

भीड़ इतनी उग्र थी कि कुछ जगहों पर पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की नौबत तक आ गई. ​माहौल उस समय और ज्यादा गर्म हो गया जब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने मोबाइल से प्रदर्शनकारियों की वीडियो बनानी शुरू कर दी.

थाना ब्रह्मपुरी प्रभारी राजेश कम्बोज ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण अत्यधिक ओवरलोडिंग और तकनीकी फॉल्ट की वजह से माधवपुरम क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी. इससे स्थानीय नागरिक आक्रोशित थे.

कानून-व्यवस्था को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण करने का प्रयास किया और पुलिस के साथ बहस की, लेकिन स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा गया.

हमने तुरंत बिजली विभाग के आला अधिकारियों और लाइनमैन को मौके पर बुलाया. फॉल्ट को ठीक कराकर लगभग 2 घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करा दी गई है. क्षेत्र में फिलहाल शांति है. पुलिस के कड़े रुख और विद्युत अधिकारियों से सीधे संपर्क के बाद करीब दो घंटे से चल रहा यह हाई-वोल्टेज ड्रामा शांत हुआ.

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