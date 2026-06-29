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बिजली कटौती से फूटा लोगों का गुस्सा, बिजलीघर पर जड़ा ताला; 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

मेरठ: भीषण गर्मी और उमस के बीच अघोषित बिजली कटौती ने नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया. मेरठ में माधवपुरम और आसपास के इलाके में बिजली कटौती से गुस्साए लोग बिजलीघर पहुंचे. वहां अपनी नाराजगी जताई और बिजलीघर पर ताला जड़ दिया. इस दौरान पुलिस से भी धक्का-मुक्की हुई.

नाराज लोगों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से लगातार बिजली संकट जारी है. माधवपुरम और उसके आसपास के इलाके के निवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया. सैकड़ों लोग बिजलीघर पर प्रदर्शन करने पहुंच गए. सब स्टेशन पर ताला जड़ दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग जाम कर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया.

​स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह लोग पिछले 72 घंटों से ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज और लंबे पावर कट से जूझ रहे हैं. बार-बार शिकायत करने के बावजूद जब बिजली विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी, तो रविवार रात को लोग सीधे बिजलीघर पहुंचे. सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ को अपनी ओर आता देख बिजलीघर पर मौजूद कर्मचारियों और संविदाकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. अपनी सुरक्षा को खतरे में देख कर्मचारी वहां से खिसक गए.

कर्मचारियों के भागने के बाद उग्र भीड़ ने बिजलीघर के मुख्य चैनल गेट पर अपना ताला लगा दिया. बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. लोगों ने मेन रोड भी जाम कर दिया.

सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश कम्बोज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जब सड़क पर बैठी भीड़ को समझाने और जाम खोलने का प्रयास किया तो लोग नहीं माने. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.