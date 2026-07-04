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बिहार में संकट में 50 हजार जिंदगियां, जान जोखिम में डाल 7 पंचायतों के लोग कर रहे नदी पार

नाव में लगातार भरता पानी: नदी में नाव से पार करते समय लगातार पानी भरता रहता है. एक व्यक्ति पूरे सफर के दौरान डिब्बे से पानी बाहर फेंकता रहता है ताकि नाव डूब न जाए. यह पल यात्रा को जीवन-मृत्यु के बीच का सफर बना देता है. नाव को रस्सी के सहारे बांधकर संचालित करना पड़ता है, जो खुद में जोखिम भरा है.

बरसात में बढ़ जाता है हादसे का खतरा: बरसात के दिनों में नदी उफान पर रहती है. ऐसी स्थिति में क्षमता से अधिक यात्री भरकर नाव चलाई जाती है. सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाव पर भीड़ भरी हुई है और हर समय डूबने का खतरा मंडराता रहता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है.

"रोज नाव पर सवार होकर स्कूल जाते हैं. आज तक यहां पुल नहीं बना है. नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद भी नाव पर सवार होकर बाढ़ में परीक्षा दने जाना पड़ता है." -छात्रा

नाव पर सवार होकर स्कूल पहुंच रही छात्राएं: स्थानीय छात्राओं ने बताया कि वे रोजाना नाव पर सवार होकर स्कूल जाती हैं. बाढ़ के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बावजूद उन्हें परीक्षा देने के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ती है. महिलाएं, बुजुर्ग और मरीज भी इसी नाव पर निर्भर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लगातार खतरा बना रहता है.

अररिया: बिहार के अररिया जिले में बांडोब घाट पर वर्षों से पुल निर्माण की मांग लंबित है. पोखरिया, पचेली, सुखसेना, भीखा, चाहतपुरा, देहाती दक्षिण और रामनगर सहित सात पंचायतों को जोड़ने वाला यह मार्ग रोजाना 50 से 60 हजार लोगों की आवाजाही का साक्षी है. इसके बावजूद बकरा नदी पर पुल न बनने के कारण स्थानीय लोग नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं.

मुखिया का आरोप- केवल आश्वासन मिले: बांडोब गांव के मुखिया आदिल हुसैन ने बताया कि यह क्षेत्र अररिया और प्लासी प्रखंड का हिस्सा है. उन्होंने जिला पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, विधायकों और संसद सदस्यों से मुलाकात की, लेकिन पुल निर्माण के लिए केवल आश्वासन ही मिले. पुल न बनने से हजारों लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नाव से जान जोखिम में डालकर नदी पार (ETV Bharat)

"बांडोब गांव है, अररिया प्रखंड का भी कुछ हिस्सा है और कुछ प्लासी प्रखंड का भी हिस्सा है. हम लोगों के लिए हमेशा से एक ही रास्ता रहा है. हम लोगों को नाव का सहारा लेकर जाना-आना पड़ता है. वहीं नाव को रस्सी के सहारे बांधे रखना पड़ता है. सभी लोगों से मिले, सरकार के पास गए, कई विधायक-संसद के पास गए, हमेशा आश्वासन मिला की पुल बनेगा लेकिन पुल आजतक नहीं बना."-आदिल हुसैन, मुखिया

जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सरकार से अपील: ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार तथा जिला प्रशासन से बांडोब घाट पर तुरंत पुल निर्माण शुरू करने की मांग की है. उनका कहना है कि पुल बन जाने से सातों पंचायतों के लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुगम हो जाएगा. समय रहते कार्रवाई न हुई तो बड़े हादसे की आशंका बढ़ जाएगी.

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लंबे समय से अधर में पड़ी मांग: स्थानीय लोगों के अनुसार पुल निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है. कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस कारण दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है.

7 पंचायतों के लोग परेशान (ETV Bharat)

क्या बोले अधिकारी? : इस पूरे मामले में पूछे जाने पर जिलाधिकारी विनोद दूहन ने कहा, ''यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे." वहीं अररिया एसडीओ बलवीर दास ने भी कहा कि इस मामले में जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.

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भगवान भरोसे हजारों जिंदगियां: फिलहाल बांडोब घाट पर हजारों लोगों की जिंदगी पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है. पुल के अभाव में छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है ताकि कोई अनहोनी घटना होने से पहले समस्या का समाधान हो सके.

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