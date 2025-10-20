दीपोत्सव 2025: कोलकाता की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों से सजा बाजार, डुप्लेक्स मॉडल वाले घरौंदे बने लोगों की पहली पसंद
दीपोत्सव 2025 में आकर्षक घरौंदों और कोलकाता से बनकर आई लक्ष्मी एवं गणेश की मूर्तियों से बाजार सज कर तैयार है.
रांची: पूरे देश में सोमवार को रोशनी का पर्व दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है. भगवान राम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी और सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी और गणेश के पूजोत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जा रहा है. लिहाजा रांची में दिवाली के दिनों में लगने वाले विशेष बाजार आज गुलजार हैं. लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं आकर्षक और मनभावन घरौंदे, पूजा सामग्री, दीया, करंज का तेल, लावा-फरही से लेकर गेंदा फूलों की लड़ियों तक की दुकानें सजी हैं. दुकानदार कहते हैं कि इस बार बड़ी संख्या में अस्थाई दुकानें खुल जाने से बिक्री थोड़ी प्रभावित हुई है लेकिन पूजा का उत्साह बना हुआ है.
रांची के कडरू इलाके में सालों से पूजन सामग्री और लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों को बेचने वाली सुमन प्रजापति कहती हैं कि इस बार उन्होंने मूर्तियां कोलकाता से मंगवाई हैं, जो ज्यादा आकर्षक दिखती है.
250 से 1000 तक के बिक रहे घरौंदे
राजधानी के बाजारों में बड़ी संख्या में रंग बिरंगे और मनमोहक घरौंदें बिक रहे हैं. कडरू, हरमू, डोरंडा, धुर्वा, मेन रोड में कई दिवाली बाजार में लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, दीया बाती के साथ साथ सिर्फ दिवाली के समय में बिकने वाली चीनी की खास मिठाईयां, लावा, फरही दूसरे अन्नों का भुजा की बिक्री हो रही है. बड़ी संख्या में लोग, खासकर बच्चियां, घरौंदे की खरीददारी करती दिख रही है. किशोरियों में घरौंदा को लेकर एक खास आकर्षण दिख रहा है.
डुप्लेक्स प्रारूप वाले आकर्षक
घरौंदा खरीदने वाली साक्षी कहती हैं कि रात में जब मम्मी-पापा घर में लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा कर लेंगे तो उसके बाद वह घरौंदा भरेगी और भगवान से आशीर्वाद मांगेगी. साक्षी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि जो घरौंदा उसने पसंद किया है वह एक घर का आदर्श मॉडल है. इसे भरकर सुख समृद्धि की कामना करेगी.
एक समय था जब बनाई जाती थी मिट्टी का घरौंदा
एक समय था जब दिवाली के लिए घरों में मिट्टी का घरौंदा बनाया जाता था. समय के साथ इसमें बदलाव होते गए. मिट्टी के बाद एक दौर लकड़ियों के उपयोग से घरौंदा बनने लगे फिर आज का दौर आया जहां थर्मोकोल के उपयोग से आकर्षक और बहुमंजिली घरौंदों का प्रचलन शुरू हुआ.
20 से 50 रुपये में बिक रहे हैं कमल के फूल
दीपावली में कमल के फूल का खास महत्व होता है लिहाजा आज रांची के दिवाली बाजार में 20 से 50 रुपये के कमल का फूल बिक रहा है. वहीं परंपरागत मिठाइयों के अलावा सिर्फ दिवाली के दिनों में ही बिकने वाली चीनी की मिठाईयों की खास मांग है. राजधानी में तो इस बार चीनी की मिठाईयां 50 रुपये पाव यानी 200 किलो बिक रही है, वही घी के लड्डू 380 से 400 किलो तक बिक रहा है.
