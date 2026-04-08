कानपुर: बीजेपी सरकार में किडनी निकाली जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की हालत दयनीय है, अखिलेश यादव
अंबेडकर प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा तोड़ने वाले BJP के लोग हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:19 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार PDA वोट काट रही है, इसलिए हमने PDA प्रहरी बनाइ है.
उन्होंने कहा कि BJP के लोग बहुत कलाकार है, अंबेडकर प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा तोड़ने वाले BJP के ही लोग हैं. कानपुर मेट्रो और पनकी पॉवर हाउस सपा का काम है. भविष्य में लाल टोपी वाले ही "लाल इमली" मिल को भी चलवाएंगे. भाजपा ने नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था,आज क्या हाल है.
स्वास्थ्य विभाग में घोटालों की कल्पना कीजिए, बीजेपी सरकार में किडनी निकाल ली जा रही है. प्रदेश के निर्माण कार्यों में जब सरकार ही "कमीशन" खा लेगी तो गुणवत्ता कैसे रहेगी. यूपी में बनी फ़िल्म रिलीज़ से पहले ही फ्लॉप हो गई.
इस समय एक "धुआंधार" नामक किरदार आया है, यूपी में गांजा भी खूब पकड़ा जा रहा है, लग रहा अगली OTT फ़िल्म "गांजा गंज" पर भी बनेगी. वही आगे उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर" बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं.
बंगाल में इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो भय रहित चुनाव होगा, हिंसा रहित चुनाव होगा, प्रलोभन रहित चुनाव होगा और TMC ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगी.
दरअसल, पूर्व में अखिलेश की सुरक्षा में तैनात रहे रंजन सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सपा मुखिया आज कानपुर पहुंचे थे, जहां परिवार से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की, पिछले दिनों हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी.
वही अखिलेश यादव ने एसआईआर पर बोलते हुए, कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं. बीजेपी के लोगों ने मुस्लिम लोगों के वोट कटवाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमेटी ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की है. इसलिए हमने PDA प्रहरी बनाए हैं जो इसकी निगरानी कर रहे हैं.
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