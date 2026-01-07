ETV Bharat / state

पाले ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, मसूरी में सड़क से फिसलकर खाई में गिरी स्कूटी, दो पर्यटक घायल

मसूरी में दो लोग तब घायल हो गए जब उनकी स्कूटी पाले के कारण सड़क से फिसल कर खाई में गिर गई.

ACCIDENT IN MUSSOORIE
मसूरी में सड़क से फिसलकर खाई में गिरी स्कूटी (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 7, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
मसूरी: कड़ाके की ठंड और सड़क पर बर्फ नुमा पाला एक बार फिर हादसे की वजह बन गया. जॉर्ज एवरेस्ट हाथी पांव रोड पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में स्कूटी सवार दो लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों घायलों को खाई से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ठंड के कारण सड़क पर बर्फ नुमा पाला जम गया था. जैसे ही स्कूटी उस स्थान पर पहुंची, वह फिसल गई और चालक संतुलन खो बैठा. सड़क किनारे पैराफिट न होने के कारण स्कूटी सीधे गहरी खाई में जा गिरी. यदि समय रहते स्थानीय लोग मौके पर न पहुंचते तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था.

पैराफिट की कमी पर उठे सवाल: स्थानीय निवासियों ने घटना के बाद प्रशासन और लोक निर्माण विभाग पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाथी पांव रोड में कई स्थानों पर सड़क किनारे पैराफिट नहीं है. जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है. ठंड के मौसम में यहां पाला जमने से दोपहिया वाहन लगातार फिसल रहे हैं और कई लोग चोटिल हो चुके हैं.

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों, स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है.

पुलिस ने की घटना की पुष्टि: मसूरी पुलिस कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी थी. स्कूटी में सवार दोनों व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें पास के अस्पताल में उपचार दिया गया. पुलिस के अनुसार, स्कूटी को खाई से बाहर निकाल लिया गया है.

जल्द पैराफिट लगाने का आश्वासन: वहीं, जॉर्ज एवरेस्ट हाथी पांव रोड पर सड़क किनारे पैराफिट न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किए जाने की बात कही गई है. प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द सड़क किनारे पैराफिट लगाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ठंड के मौसम को देखते हुए सड़क पर फिसलन रोकने के लिए भी तत्काल उपाय किए जाएं, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

