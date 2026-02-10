अस्पताल से छुट्टी मिलते ही स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर बैठ सीधे पहुंचे एसपी ऑफिस, जानिए पूरा मामला
दोनों पक्षों के 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस अधीक्षक ने सभी दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया.
Published : February 10, 2026 at 7:53 PM IST
बाड़मेर: जिले के चौहटन उपखंड में जमीन को लेकर दो पक्षों में झगड़े में घायल लोग मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. घटना में घायल लोग स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर अपने पक्ष के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी नरेंद्र सिंह मीना से मिले. इन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. एसपी ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि धनाऊ थाना इलाके के आलमसर में 1 जनवरी की रात भूखंड विवाद में दो पक्ष भिड़ गए थे. एससी-एसटी के लोगों को ज्यादा चोटें आई थी. सीईओ चौहटन ने पहले जांच की. अब बाड़मेर एएसपी नितेश आर्य को जांच दी है. दोनों पक्षों के 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. दोनों पक्षों में जो भी आरोपी हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
पढ़ें: बच्चों के झगड़े का बदला लेने घर बुलाए बदमाश, डंडों से तोड़ दी कार
दोनों पक्षों के पांच लोग घायल: विवाद में एक पक्ष के तीन एवं दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हो गए. इसमें दलित पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाड़मेर में प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर रेफर कर दिया. यहां अस्पताल से छुट्टी मिलने पर मंगलवार को पीड़ित स्ट्रेचर एवं व्हीलचेयर पर बैठकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंचे और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी. पीड़ित मोटाराम ने कहा कि इस मामले न्याय मिलना चाहिए.
पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में निजी बस के परिचालक की हत्या, सवारियों को लेकर विवाद की आशंका
कब्जे करने पर भिड़े: सामाजिक कार्यकर्ता उदाराम मेघवाल ने बताया कि आलमसर में पीड़ित पक्ष एससी-एसटी वर्ग को सूचना मिली कि दूसरा पक्ष भूखंड पर अतिक्रमण कर रहा है. तीन-चार लोग वहां गए तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया. धनाऊ थाना इंचार्ज को रिपोर्ट दी. मेघवाल का आरोप है कि रिपोर्ट नजरअंदाज करते हुए अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. गंभीर धाराएं नहीं लगाई. सीईओ चौहटन ने जांच की तो उन्होंने गंभीर धाराएं शामिल की.
पढ़ें:झुंझुनू: मोटर वर्कशॉप में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, 18 कारें खाक