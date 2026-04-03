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बिहार में जमीन विवाद ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोगों को लगी गोली.. कई घायल

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा दियारा के हीराराही बहियार में गुरुवार देर रात जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गेहूं कटनी के दौरान एक ही परिवार के लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी में बदल गया.

7 बीघा जमीन को लेकर विवाद: बताया जा रहा है कि तौफिर निवासी डोमन रजक, उसके भाई पुचो रजक और सुनील रजक के बीच करीब 7 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. गुरुवार को गेहूं कटनी के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि पहले जमकर मारपीट हुई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई.

मुंगेर में जमीन विवाद (ETV Bharat)

गोलीबारी में कई की हालत नाजुक: इस घटना में डोमन रजक का बेटा सौरभ रजक गंभीर रूप से घायल हो गया. सौरभ रजक के पेट में गोली लगी है. वहीं सुनील रजक के जांघ में गोली लगने की सूचना है. पुचो रजक के सिर में चोट आई है, जबकि मारपीट के दौरान डोमन रजक का हाथ भी टूट गया. घायलों को तुरंत मुंगेर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सौरभ रजक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

परिवार में ही शुरू हुआ विवाद: एक ही परिवार के सदस्यों के बीच जमीन को लेकर हुए इस विवाद ने पूरे इलाके को हिला दिया. घायलों के परिजन ने बताया कि गेहूं की कटाई के समय दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इसके बाद अचानक गोलीबारी होने लगी, जिसमें तीन लोगों को गोली लगी है.

"हम लोग खेत में गेंहू काट रहे थे, तभी डोमन रजक अपने बेटे के साथ आकर फायरिंग करने लगा. घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया."-ग्रेट तांती