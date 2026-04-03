बिहार में जमीन विवाद ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोगों को लगी गोली.. कई घायल
मुंगेर में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गेहूं कटनी के दौरान गोलीबारी में कई युवक घायल, एक की हालत नाजुक. पढ़ें खबर-
Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:20 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा दियारा के हीराराही बहियार में गुरुवार देर रात जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गेहूं कटनी के दौरान एक ही परिवार के लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और गोलीबारी में बदल गया.
7 बीघा जमीन को लेकर विवाद: बताया जा रहा है कि तौफिर निवासी डोमन रजक, उसके भाई पुचो रजक और सुनील रजक के बीच करीब 7 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. गुरुवार को गेहूं कटनी के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि पहले जमकर मारपीट हुई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई.
गोलीबारी में कई की हालत नाजुक: इस घटना में डोमन रजक का बेटा सौरभ रजक गंभीर रूप से घायल हो गया. सौरभ रजक के पेट में गोली लगी है. वहीं सुनील रजक के जांघ में गोली लगने की सूचना है. पुचो रजक के सिर में चोट आई है, जबकि मारपीट के दौरान डोमन रजक का हाथ भी टूट गया. घायलों को तुरंत मुंगेर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सौरभ रजक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
परिवार में ही शुरू हुआ विवाद: एक ही परिवार के सदस्यों के बीच जमीन को लेकर हुए इस विवाद ने पूरे इलाके को हिला दिया. घायलों के परिजन ने बताया कि गेहूं की कटाई के समय दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इसके बाद अचानक गोलीबारी होने लगी, जिसमें तीन लोगों को गोली लगी है.
"हम लोग खेत में गेंहू काट रहे थे, तभी डोमन रजक अपने बेटे के साथ आकर फायरिंग करने लगा. घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया."-ग्रेट तांती
क्या कहती है पुलिस: मामले को लेकर प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अभिषेक चौबे ने बताया कि मारपीट और गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस घटनास्थल की छानबीन कर रही है और पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही है.
"मारपीट और गोलीबारी की सूचना मिली है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. फिलहाल पुलिस घटनास्थल की छानबीन कर रही है और पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार किया जा रहा है."-अभिषेक चौबे, प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष
घायलों का चल रहा इलाज: स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे विवादों को समय रहते सुलझाने की जरूरत है, ताकि छोटी-छोटी बातों पर परिवारों में खून-खराबा न हो. वर्तमान में घायलों का इलाज मुंगेर सदर अस्पताल और हायर सेंटर में चल रहा है. पुलिस ने इलाके में तनाव कम करने के लिए गश्त बढ़ा दी है. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत का इंतजार किया जा रहा है.
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