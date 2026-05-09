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पलामू में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई बाराती बस, चार लोग झुलसे

पलामू में एक बस हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गई, जिसमें चार लोग झुलस गए.

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हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आई बस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 7:57 AM IST

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पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव इलाके में बारात लेकर जा रही एक बस हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गई. इस घटना में चार बाराती झुलस गए. चारों को इलाज के लिए पांकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां सभी को बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया. पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने घटना की पुष्टि की है.

दरअसल, पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के मालगांव से एक बारात चतरा के लावालौंग के रिमी रामपुर गांव जा रही थी. इसी क्रम में पांकी के गढ़गांव में बस के ऊपर बैठे चार लोग हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गए. इस घटना में बस के अंदर मौजूद अन्य बारातियों को भी बिजली का झटका लगा. हालांकि चारों के संपर्क में आने के बाद तुरंत बस ड्राइवर ने बहादुरी दिखाते हुए बस को आगे बढ़ा दिया जिससे तार का संपर्क कट गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

घायलों की पहचान पाटन के इलाके के रहने वाले प्रमोद कुमार यादव, राजेश कुमार, रंजन कुमार यादव और विनोद कुमार यादव के रूप में हुई है. घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी मची हुई थी. चारों जख्मी का इलाज मेदिनीराय डिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जा रहा है. सभी के सिर एवं गला के हिस्से झुलस हुए हैं.

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं अन्य लोग अस्पताल पहुंचे हैं. घटना की सूचना पाकर पांकी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी.

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