देवघर नगर निगम के वार्ड 7 और 8 की हकीकत, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग

देवघर नगर निगम के वार्ड 7 और 8 में लोगों को पेयजल, नाली, सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है.

Published : February 8, 2026 at 3:50 PM IST

देवघर: नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें और मतदाताओं की उम्मीदें तेज होती जा रही हैं. चुनावी सरगर्मी के बीच शहर के बिल्कुल सटे वार्ड नंबर 7 और 8 की जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है. शहर के मध्य में बसे होने के बावजूद इन वार्डों की हालत किसी ग्रामीण इलाके से बेहतर नहीं कही जा सकती है.

वार्ड नंबर 7 और 8 में बरमसिया, नंदन पहाड़, हरिपुर, महेशमारा, सिंघवा, बेला बगान, चंदा जोड़ी और कचहरी रोड जैसे प्रमुख मोहल्ले शामिल हैं. जहां करीब दस हजार की आबादी निवास करती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से निगम क्षेत्र में होने के बावजूद यहां न तो ढंग की सड़कें हैं, न नालियों की समुचित व्यवस्था और न ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी है.

लंबे समय से जनप्रतिनिधि नहीं होने से हुआ है नुकसान

वार्ड नंबर 8 के निवासी भगवान दास बताते हैं कि इलाके में कई वीआईपी परिवार रहते हैं. लेकिन सुविधाएं नाम मात्र की हैं. निगम में लंबे समय तक जनप्रतिनिधि न होने के कारण नाली, सड़क और लाइट जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. खासकर चंदा जोड़ी मोहल्ले की स्थिति बेहद बदहाल है, जहां नाली का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है. स्थानीय के द्वारा शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो पाता है.

मोहल्ले में नशाखोरी चरम सीमा पर

स्थानीय मीना देवी का कहना है कि बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं. हल्की बारिश में ही पानी सड़कों से बहकर घरों में घुस जाता है. बार-बार नगर निगम के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाया है. उधर वार्ड 7 के अभिषेक कुमार बताते हैं कि वे ऐसा पार्षद चाहते हैं, जो सिर्फ वादे नहीं, बल्कि तुरंत कार्रवाई करे. बरमसिया और कुमुद्धि घोष लेन इलाके में शाम ढलते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है. जिससे महिलाओं और छात्राओं को आने-जाने में डर लगता है.

वार्ड 7 के रवि कुमार ठाकुर और अभिषेक कुमार का कहना है कि इस बार वोट उसी प्रत्याशी को मिलेगा, जो नशाखोरी पर लगाम लगाए और दोनों वार्डों में सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दें. जाहिर है कि वार्ड 7 और 8 के मतदाताओं को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है, जो मोहल्ले की मूलभूत सुविधा को बेहतर कर सके और जो उनकी आवाज सुनेगा. साथ ही इलाके की समस्याओं को समझे और शहर जैसी सुविधा दिलाने का काम कर सके.

