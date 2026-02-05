ETV Bharat / state

गणाई गंगोली के 30 गांवों में बिजली जाते ही शोपीस बने जाते हैं मोबाइल, लोग परेशान

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा तीन जिलों की सीमा से लगे गणाई गंगोली क्षेत्र के 30 गांव से अधिक गांवों के ग्रामीण बदहाल संचार व्यवस्था से परेशान हैं. 30 गांवों में संचार सुविधा सिर्फ बीएसएनल के भरोसे रहती है. गणाई गंगोली कस्बे में में बीएसएनएल का टावर तो है, लेकिन बिजली गुल होते ही यह शोपीस बन जाता है और क्षेत्र के मोबाइल फोन शोपीस बन जाते हैं. तेल की कमी से टावर के संचालन के लिए लगा जनरेटर भी शोपीस बना हुआ रहता है.

क्षेत्र के गणाई, कूना, चौकी, सिमली, गुनाकीटान, सिमलता, भिनगड़ी, पोखरी समेत क्षेत्र के 30 गांवों को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए बीएसएनएल का टावर लगाया गया है. बिजली आपूर्ति बाधित होने पर टावर के संचालन के लिए लगा जनरेटर काम नहीं कर रहा है. ऐसे में बिजली जाते ही टावर का संचालन ठप होने से सिग्नल गायब हो रहे हैं. आए दिन क्षेत्र की 15 हजार की आबादी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इससे लोग परेशान हैं. क्षेत्र के लोगों ने कहा कि उन्होंने इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लगाया है. बिजली जाते ही न तो मोबाइल में सिग्नल आते हैं और न इंटरनेट सेवा चलती है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान न किया गया तो आंदोलन किया जाएगा.