ETV Bharat / state

सोनभद्र में FORM 7 का दिखा ख़ौफ़; अली और सुल्ताना जैसे लोगों को सताने लगा मतदाता सूची से बाहर होने का भय

सोनभद्र में कई लोगों को SIR के फॉर्म 7 का नोटिस मिला है. मतदाता सूची से नाम काटने की आशंका से लोग हैरान है.

SIR FORM 7
सोनभद्र में कुछ लोगों के घरों तक पहुंचा FORM 7. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 4:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में SIR का फार्म 7 (SIR FORM 7) का नोटिस मिलने से लोग परेशान हैं. लोगों को आशंका है कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से कट न जाए. इसका खुलासा तब हुआ, जब बीएलओ फार्म 7 का वेरिफिकेशन करने के लिए रॉबर्ट्सगंज के पूरब मोहाल क्षेत्र में पहुंचे.

लोगों का कहना है कि किसी राजनीतिक दल के बीएलए ने फर्जी फार्म 7 भरकर के बीएलओ को दे दिया. अगर बीएलओ वैरिफिकेशन के लिए मौके पर नहीं आते तो उनका नाम मतदाता सूची से कट जाता, उन्हें परेशान किया जा रहा है.

सोनभद्र में सर के FORM 7 का ख़ौफ़. (ETV Bharat)

गौर करें तो कुल 14 लोगों के फार्म 7 बीएलओ लेकर आए, इसमें से केवल दो या तीन लोगों की मौत हुई है. बाकी को अनुपस्थित दिखाया गया है और नाम काटने के लिए फार्म 7 भरकर फर्जी शिकायतकर्ता सोहन लाल के नाम से दे दिया गया है. जबकि ज्यादातर लोग राबर्ट्सगंज विधानसभा के भाग 14 के मतदाता हैंं. उनका कहना है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है.

SIR FORM 7
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में SIR के फर्जी फार्म 7 की शिकायत. (ETV Bharat)

बीएलओ का कहना है उसने मौके पर पहुंच कर देखा तो लोग मौजूद हैं, अब फर्जी फार्म भरकर देने वाले व्यक्ति के खिलाफ उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके.

SIR FORM 7
सोनभद्र में कुछ लोगों को सताने लगा मतदाता सूची से बाहर होने का डर. (ETV Bharat)

रॉबर्ट्सगंज के वार्ड नंबर 14 के निवासी अकबर अली का कहना है कि एक राजनीतिक दल के बीएलए ने ऐसा किया है. फर्जी फार्म 7 भरकर बीएलओ को दे दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि उन लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाए. अली का कहना है कि यह साजिश है. हम शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

पूरब मोहाल की रहने वाली शाकिरा सुल्ताना का कहना है कि उनके पति साजिद अली, और पुत्र आदिल अली का नाम काटने के लिए फार्म 7 भरकर भेजा गया है, जो पूरी तरह गलत है. उनका कहना है कि हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं. हम सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है. हमारा नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश हो रही है.

SIR FORM 7
SIR के फॉर्म 7 का नोटिस दिखाते लोग. (ETV Bharat)

पूरा मामला तब सामने आया जब समाजवादी पार्टी के स्थानीय जिला सचिव प्रमोद यादव ने मामले में जांच पड़ताल की और BLO से पूछताछ की तो पता चला कि किसी सोहन कुमार ने इस संबंध में शिकायत की थी और फॉर्म साथ भर कर दिया था.

बीएलओ की ड्यूटी कर रहे सहायक अध्यापक नीतीश कुमार का कहना है कि यह सभी 14 फार्म उन्हें भाजपा के बीएलए ने दिए हैं. इसमें शिकायतकर्ता सोहन कुमार ने बताया कि ये लोग या तो मृत हो चुके हैं या अनुपस्थित है, इसलिए इन सभी का नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए. हालांकि जब वेरीफाई करने के लिए मौके पर पहुंचा, तो लोग जीवित मिले. ऐसी स्थिति में गलत सूचना देने वाले के खिलाफ मैं उच्च अधिकारियों को सूचना दूंगा, जिससे कार्रवाई हो सके. यह बहुत ही गलत है.

नीतीश कुमार का कहना है कि इससे हमें भी परेशान होना पड़ता है. फॉर्म सेवन केवल तहसील के माध्यम से आना चाहिए, जबकि हमें निर्देश मिले हैं कि अगर राजनीतिक दल का BLA, फॉर्म 7 दे, तो उसे ले लेना है, लेकिन उसे वेरीफाई करना जरूरी है.

वहीं समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव कहना है कि समुदाय विशेष के खिलाफ साजिश की जा रही है, ताकि उनका नाम अधूरा सूची से कट जाए. यह गलत है. फार्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है. समुदाय विशेष के लोगों का नाम काटा जा रहा है. इसकी शिकायत हम डीएम से करेंगे.

ये भी पढ़ें - सोनभद्र में अंतरजनपदीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़; AI जनरेटेड न्यूड फोटो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, चार आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

SIR
VOTER LIST
FORM 7
SONBHADRA NEWS
SIR FORM 7

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.