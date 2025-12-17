ETV Bharat / state

सिरसा के डबवाली में मासूम बच्ची के मर्डर से आगबबूला लोग, अंतिम संस्कार करने से किया इनकार

सिरसा के डबवाली में बच्ची की किडनैपिंग और हत्या के खुलासे के बाद परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है.

People in Sirsa Dabwali are furious over the murder of an innocent girl and refuse to perform her last rites
सिरसा के डबवाली में मासूम बच्ची के मर्डर से आगबबूला लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 17, 2025 at 10:08 PM IST

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई. बच्ची का शव बुधवार सुबह गांव के बाहर पड़ा हुआ मिला था. घटना की सूचना मिलते ही डबवाली SP निकिता खट्‌टर पुलिसबल के साथ गांव में पहुंचीं. फिलहाल परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार और ग्रामीणों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है और इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ़्तारी नहीं होने पर अभी फिलहाल मृतक बच्ची के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी है.

अंतिम संस्कार करने से इनकार : बच्ची के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि उन्होंने बच्ची की लाश का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. बच्ची मंगलवार शाम को रामपुरा बिश्नोईयां गांव से लापता हुई थी. पड़ोस में अपनी बहन के यहां आया युवक बच्ची को किसी बहाने से अपने साथ ले गया था. वो गांव के बाहर CCTV कैमरे में कैद हुआ. घटना के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी. फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

सिरसा के डबवाली में मासूम बच्ची के मर्डर से आगबबूला लोग (Etv Bharat)

मामले की जांच कर रही पुलिस : बच्ची के परिजनों और ग्रामीण बुध राम और अजय कुमार ने आरोपी युवक संजय समेत पड़ोस के दो परिवारों पर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जब तब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे. बच्ची अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी. अभी उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था. उसके पिता मजदूरी करते हैं. वहीं SP निकिता खट्‌टर ने कहा कि बच्ची के मिसिंग होने की सूचना मिली थी, उसी समय हमने पुलिस फोर्स लगा दी थी. बुधवार को बच्ची का शव मिला है. युवक बच्ची को क्यों लेकर गया था, क्या इसमें किसी गिरोह का हाथ है या कोई और मामला है, इसका पता लगाया जा रहा है.

SIRSA GIRL MURDER UPDATE
DABWALI NEWS
सिरसा में बच्ची की हत्या
किडनैपिंग के बाद बच्ची की हत्या
SIRSA GIRL MURDER UPDATE

