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गरीबों के घर टूटे तो राजद कार्यालय क्यों बचा? एचईसी जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर देर शाम फिर हंगामा

रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद देर शाम लोगों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाकर फिर हंगामा किया. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार

People in Ranchi alleged discriminatory behavior during anti encroachment drive
आरजेडी कार्यालय के बाहर हंगामा करते स्थानीय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 7:53 PM IST

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रांचीः एचईसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बुधवार को राजधानी रांची में दिनभर तनाव और अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई घरों को ध्वस्त किया. कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच कई बार तनातनी हुई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. हालांकि, देर शाम कार्रवाई खत्म होने के बाद एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया.

आरजेडी कार्यालय को लेकर हंगामा

इस बार स्थानीय लोगों के निशाने पर राजद कार्यालय था. लोगों का आरोप था कि एचईसी की जमीन पर अतिक्रमण बताकर गरीब परिवारों के घर तोड़ दिए गए, लेकिन राजद कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय लोगों का कहना था कि यदि प्रशासन एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है तो कार्रवाई सभी अतिक्रमण के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए. लोगों ने सवाल उठाया कि गरीबों के घरों को अतिक्रमण के दायरे में बताकर तोड़ा गया, लेकिन राजद कार्यालय को क्यों छोड़ा गया.

इसी मुद्दे को लेकर शाम में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जुट गए. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की टीम के सामने अपनी नाराजगी जताई और राजद कार्यालय पर भी कार्रवाई की मांग की. इस दौरान राजद कार्यालय से जुड़े लोगों और स्थानीय लोगों के बीच भी तीखी बहस हुई.

दिनभर बनी रही तनाव की स्थिति

एचईसी इलाके में बुधवार सुबह से ही अतिक्रमण हटाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण रहा. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. घरों पर बुलडोजर चलता देख स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया. कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जेसीबी को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और भीड़ के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बनी.

पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया और स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई लोग घायल भी हुए. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया. देर शाम राजद कार्यालय को लेकर हुए हंगामे ने पूरे मामले को फिर गरमा दिया. स्थानीय लोग लगातार यह सवाल उठाते रहे कि अगर एचईसी की जमीन पर अतिक्रमण हटाना ही कार्रवाई का आधार है तो फिर कार्रवाई में एकरूपता क्यों नहीं दिखाई गई. हालांकि, राजद कार्यालय की जमीन और उसके अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई.

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