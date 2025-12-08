ETV Bharat / state

देश के पहले CDS बिपिन रावत की पुण्यतिथि, मसूरी में लोगों ने दी श्रद्धांजलि

मसूरी: देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और वीर भूमि उत्तराखंड के सपूत जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर आज मसूरी, सुबह से ही राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया. पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा शहीद स्मारक पर विशेष हवन और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए. मंत्रोच्चार और 'भारत माता की जय' के नारों से पूरा परिसर गूंजता रहा. मौजूद लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया.

कार्यक्रम में वक्ताओं ने उस दिल दहला देने वाली 2021 की घटना को याद किया, जब तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सैन्य अधिकारी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए थे. उनकी स्मृतियों का जिक्र करते हुए लोगों की आंखें नम हो गईं.

पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि, देश के प्रथम सीडीएस का बलिदान और योगदान भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेंगी. वक्ताओं ने कहा कि, रावत साहब केवल एक सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्रनायक थे, जिनके दिल में देश, देशवासियों और अपने सैनिकों के लिए अथाह प्रेम था. वो सफर जो गोरखा राइफल्स से शुरू होकर देश के पहले सीडीएस तक पहुंच गया.