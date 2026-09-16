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मेरठ में सर्किल रेट से कई गुना अधिक लगी कीमत, प्रॉपर्टी खरीदने में लोगों ने दिखाई रुचि

एमडीए द्वारा बीते सप्ताह आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटों की ई-नीलामी कराई गई थी. जिसमें कुल 201 अलग-अलग श्रेणी के भूखंड थे.

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मेरठ विकास प्राधिकरण की ज़मीनों पर लगी बड़ी बोली. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:33 AM IST

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मेरठ: मेरठ में प्रॉपर्टी के सर्किल रेट से कई गुणा अधिक रेट में लोगों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. इस बात का खुलासा विकास प्राधिकरण के द्वारा बीते दिनों की गई आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी की ई नीलामी के बाद हुआ है.

मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा बीते सप्ताह दो दिनों तक आवासीय और व्यावसायिक प्लॉटों की ई-नीलामी कराई गई थी. जिसमें कुल ऐसे 201 अलग अलग श्रेणी के भूखंड थे.

लोगों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की इस नीलामी में खूब बढ़चढ़ कर बोलियां लगाई हैं. इस बारे में मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा का कहना है कि प्राधिकरण की प्रॉपर्टी को लेकर लोगों में खासा क्रेज देखने को मिला है. मेरठ शहर में अलग-अलग लोकेशन पर पर आवासीय और व्यवसायिक श्रेणी के भूखंड थे.

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मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा. (ईटीवी भारत)

जिसमें इसमें गंगानगर के आवासीय भूखंडों को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई देती है.

इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि यहां की जिन प्रॉपर्टी का सर्किल रेट 22 हजार 500 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित था. वहां लोगों ने ई-नीलामी में 85 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर से ऊपर तक भी बोली लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी हैं. यानी गंगा नगर क्षेत्र में आवासीय भूमि खरीदने के लिए लोगों में दिलचस्पी दिखी.

गंगानगर के एच और आई ब्लॉक में 26 प्लॉट तके लिए जबकि यहीं के यू और एक्स ब्लॉक में एक-एक प्लॉट पर बोली लगी है. पल्लवपुरम, पांडवनगर समेत अन्य स्थानों के आवासीय भूखंडों में बोली लगाने वालों की उतनी रुचि नहीं दिखाई दी.

इसी तरह मेरठ शहर के कंकरखेड़ा क्षेत्र स्थित डिफेंस एंक्लेव के दो व्यावसायिक प्लॉटों पर भी 1.50 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक की बोली लगाई गईं.

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सर्किल रेट से कई गुना अधिक रेट में लोगों ने खरीदे मेरठ विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी. (ईटीवी भारत)

मेरठ विकास प्राधिकरण सचिव अर्पित गुप्ता ने बताया कि पल्लवपुरम, गंगानगर, रक्षापुरम, सैनिक विहार, पांडवनगर, श्रद्धापुरी, वेदव्यासपुरी, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स लोहिया नगर, डिफेंस एंक्लेव, और शताब्दीनगर में 134 व्यावसायिक प्लॉट की ई-नीलामी हुई थी, जबकि वहीं, पांडवनगर, पल्लवपुरम, गंगानगर, शताब्दीनगर, डिफेंस एंक्लेव और लोहियानगर में कुल 67 आवासीय प्लॉटों की.

लेकिन पल्लवपुरम, पांडवनगर सहित अन्य स्थानों के आवासीय भूखंडों में बोली लगाने वालों की उतनी रुचि नहीं दिखाई दी.

नर्सिंग होम और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए प्लॉट की बोली में ज़बर्दस्त उछाल

गंगानगर में ही नर्सिंग होम और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए प्लॉट की बोली 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक भी लगी है
पूर्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्राधिकरण की तरफ से एक साल पहले भी ई-नीलामी कराई थी. उस वक्त गंगानगर के एच-ब्लॉक मे प्लॉट्स सबसे अधिक कीमत पर बिके थे.

सचिव अर्पित गुप्ता ने बताया कि डिफेंस एंक्लेव के दो व्यावसायिक प्लॉटों पर भी ई-नीलामी में ऊँची बोली लगी है. वीसी संजय मीना ने बताया कि मेडा सचिव अर्पित गुप्ता ने बताया कि कितनी कीमत पर कौन कौन से प्लॉट बिक्री हुए हैं , इसको लेकर इसी सप्ताह में समीक्षा कर ली जाएगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि लोगों में विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी को लेकर क्रेज है.

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