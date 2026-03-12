ETV Bharat / state

"घर में शादी है, हलवाई कैसे खाना बनाएगा?", सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

करनाल : हरियाणा के करनाल में एलपीजी गैस को लेकर लोगों की परेशानी सामने आ रही है. एक परिवार ने बताया कि उनके घर में शादी का कार्यक्रम है और हलवाई को खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन एजेंसी से उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. परिवार का आरोप है कि गैस से भरी सप्लाई गाड़ी गोदाम के बाहर खड़ी रही, इसके बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं दिया गया.

एजेंसी के बाहर सुबह से कतार : गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं. कई उपभोक्ता सुबह 8 बजे से सिलेंडर के इंतजार में खड़े रहे, लेकिन घंटों बाद भी उन्हें गैस नहीं मिली. उपभोक्ता विनोद कुमार ने बताया कि उनकी पर्ची कटने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला और एजेंसी की ओर से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा.

"घर में शादी है, हलवाई कैसे खाना बनाएगा?" (Etv Bharat)

महिला उपभोक्ता भी परेशान: नीलम नाम की महिला ने बताया कि वो सुबह 9 बजे से एजेंसी के बाहर खड़ी हैं और एक दिन पहले भी सिलेंडर लेने आई थीं, लेकिन तब भी उन्हें वापस भेज दिया गया.

ब्लैक मार्केटिंग के आरोप: स्थानीय लोगों ने एजेंसी संचालकों पर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगाए हैं और प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है.