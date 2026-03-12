ETV Bharat / state

"घर में शादी है, हलवाई कैसे खाना बनाएगा?", सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

हरियाणा के करनाल में गैस सिलेंडर ना मिलने से शादी वाले घर में लोग परेशान हैं.

People in Karnal are facing problems as they are unable to get gas cylinders for weddings
"घर में शादी है, हलवाई कैसे खाना बनाएगा?" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 9:13 PM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 9:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : हरियाणा के करनाल में एलपीजी गैस को लेकर लोगों की परेशानी सामने आ रही है. एक परिवार ने बताया कि उनके घर में शादी का कार्यक्रम है और हलवाई को खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन एजेंसी से उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. परिवार का आरोप है कि गैस से भरी सप्लाई गाड़ी गोदाम के बाहर खड़ी रही, इसके बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं दिया गया.

एजेंसी के बाहर सुबह से कतार : गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं. कई उपभोक्ता सुबह 8 बजे से सिलेंडर के इंतजार में खड़े रहे, लेकिन घंटों बाद भी उन्हें गैस नहीं मिली. उपभोक्ता विनोद कुमार ने बताया कि उनकी पर्ची कटने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला और एजेंसी की ओर से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा.

"घर में शादी है, हलवाई कैसे खाना बनाएगा?" (Etv Bharat)

महिला उपभोक्ता भी परेशान: नीलम नाम की महिला ने बताया कि वो सुबह 9 बजे से एजेंसी के बाहर खड़ी हैं और एक दिन पहले भी सिलेंडर लेने आई थीं, लेकिन तब भी उन्हें वापस भेज दिया गया.

ब्लैक मार्केटिंग के आरोप: स्थानीय लोगों ने एजेंसी संचालकों पर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगाए हैं और प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है.

People in Karnal are facing problems as they are unable to get gas cylinders for weddings
एजेंसी के बाहर सुबह से कतार (Etv Bharat)

डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन का दावा: वहीं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के प्रधान वीरेंद्र कुमार का कहना है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में फिलहाल दिक्कत है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार गैस उपलब्ध करवाई जा रही है.

People in Karnal are facing problems as they are unable to get gas cylinders for weddings
गैस एजेंसी के बाहर कतार में खड़े लोग (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : सिलेंडर संकट के बीच इंडक्शन चूल्हे-डीजल भट्टी की तेज़ी से बढ़ी डिमांड, दौड़े-दौड़े खरीदने पहुंच रहे लोग

ये भी पढ़ें : क्या हरियाणा में सिलेंडर की क्राइसिस है ? सरकार ने कह डाली बड़ी बात, आपके लिए जानना जरूरी

ये भी पढ़ें : रोहतक जिला परिषद की बैठक में हंगामा, दो पार्षदों में जमकर मारपीट, अपशब्दों के साथ डंडों से पीटा

Last Updated : March 12, 2026 at 9:34 PM IST

TAGGED:

KARNAL WEDDING CYLINDER PROBLEM
HARYANA LPG CRISIS
HARYANA GAS SHORTAGE
हरियाणा में गैस की किल्लत
KARNAL WEDDING CYLINDER PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.