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नदियों का कहर! गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें तबाह, जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त

गोंडा में भी बाढ़ का कहर, करीब 7 हजार आबादी प्रभावित

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घरों में घुसा बाढ़ का पानी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:46 PM IST

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कानपुर देहात/ गोंडा: प्रदेश में तीन दिन लगातार बारिश के बाद भले ही अब मौसम साफ हो गया है, लेकिन कानपुर देहात के रसूलाबाद और शिवली में लोगों के लिए अभी भी आफत बरकरार है. यहां पांडु नदी के बढ़े जलस्तर ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है. इसके अलावा कई मकान भी जलमग्न हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं.

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बाढ़ का पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, लगातार बारिश के बाद पांडु नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे 12 से अधिक गांव में एक हजार बीघा से ज्यादा की फसल डूब गई है. इसके साथ ही, कई जगह लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है. मैथा तहसील क्षेत्र के बैरी दरियाव, बैरी सवाई, वैरी बस्ता और सुजानपुर गांव में भीषण जलभराव की स्थित बनी हुई है. जल निकासी के लिए तहसील प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर नालों की सफाई कराई है.

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गोंडा में बाढ़ का कहर (Photo Credit; ETV Bharat)

इधर पांडु नदी के किनारे बसे रुदापुर, फंदा, हृदयपुर, पकरा, हरदिया नाला, मवैया कैलाई और बक्सापुर समेत अन्य गांव के ग्रामीण भी जलभराव से परेशान हैं. रसूलाबाद में भी 15 गांव के निचले हिस्से में पानी भर गया है, जिसमें रामनगर, भीतरगांव, कृष्णदत्त निवादा, दलिकपुर महराजपुर, खेड़ा कुसी, भंगा निवादा सहित कई गांव हैं. उधर शिवली के भी कई गांवों में जलभराव की स्थित बनी हुई है. बारिश में सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान हुआ है.

किसानों के अनुसार धान, मक्का, तिल और बाजरा की फसलें पानी में डूबने से खराब हो चुकी हैं. दोबारा पानी आने से जिन फसलों के बचने की उम्मीद थी उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार जलभराव से खेती में खड़ी फसल के साथ पशुओं ने लिए रखा चारा भी डूब गया है. इससे पशु पालकों के सामने चारे का संकट भी खड़ा हो गया है.

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पीड़ितों को दी गई राहत सामग्री (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह के अनुसार, पानी कम होने के बाद किसानों की फसल क्षति का सर्वे कराया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है. किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में जलस्तर और जलभराव की स्थित पर नजर रखी जा रही है. उचित प्रबंध भी किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की समस्या न हो.

गोंडा में बाढ़ का कहर, 7 हजार आबादी प्रभावित

इधर गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति है. दोनों तहसीलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं. हालांकि, सीएम योगी के निर्देश पर प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. इसी क्रम में कर्नलगंज से भाजपा विधायक अजय सिंह ने नाव से जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना. इस दौरान पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई.

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पीड़ितों को दी गई राहत सामग्री (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि गोंडा में घाघरा व सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है. करनैलगंज व तरबगंज तहसील के गांव में करीब 7 हजार की आबादी प्रभावित है. राहत बचाव कार्य में टीमें लगाई गई हैं. 28 बाढ़ चौकियों से लोगों तक राहत किट पहुंचाया जा रहा है.

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